Um planeta acompanhado durante sete anos parou de repente de aparecer nas observações dos astrônomos.

Esse planeta, chamado TOI-2535 b, fica a cerca de 1.000 anos-luz da Terra. Ele é quase tão grande quanto Júpiter, mas orbita muito mais perto de sua estrela. Uma volta completa leva apenas 8,25 dias. Ainda assim, em 2026, os pesquisadores perderam o sinal que permitia identificá-lo.

Para entender o que aconteceu, é preciso saber como os telescópios descobrem alguns planetas distantes. Quando um planeta passa diante de sua estrela, ele bloqueia uma pequena parte da luz dela. Os instrumentos registram então uma queda temporária no brilho. Essa passagem, chamada trânsito, só é visível quando o alinhamento com a Terra é suficientemente preciso.

O telescópio espacial TESS, da NASA, observou várias dessas passagens entre 2019 e 2025. Mas algo estava mudando. As quedas de luz ficavam cada vez mais curtas e sutis. Algumas passagens chegavam a ocorrer até seis horas antes ou depois do previsto. Em março de 2026, elas haviam desaparecido por completo.

O planeta, porém, não deixou seu sistema. De acordo com os cálculos dos pesquisadores, sua trajetória foi se inclinando gradualmente em relação à nossa linha de visão. Portanto, ele continua orbitando sua estrela, mas já não passa diante dela do ponto de vista da Terra. Essa mudança seria provocada pela atração de um segundo planeta.

Deslocamento gradual da órbita do planeta

Essa vizinha ainda não foi observada diretamente. Os astrônomos deduzem sua presença a partir das perturbações no movimento de TOI-2535 b. Os dois planetas exerceriam atração mútua, fazendo com que suas órbitas se inclinassem lentamente.

A situação é semelhante à dos eclipses solares. A Lua orbita a Terra todos os meses, mas não encobre o Sol em todas as suas passagens. Sua órbita é inclinada. Da mesma forma, um planeta pode continuar existindo sem produzir nenhum trânsito visível da nossa posição.

Essa mudança é particularmente rápida na escala da astronomia. A equipe liderada por Samuel Yee, da Universidade da Califórnia em Los Angeles, conseguiu acompanhar o desaparecimento em apenas alguns anos.

Os cálculos preveem que TOI-2535 b poderá voltar a passar diante de sua estrela do nosso ponto de vista daqui a 30 a 50 anos. Sua vizinha ainda invisível pode até se tornar detectável antes disso. Serão necessárias novas observações para determinar com mais precisão sua massa, sua órbita e o papel exato que ela desempenha nesse desaparecimento aparente.