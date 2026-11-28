Prostatakrebs ist für sein Wachstum häufig auf männliche Hormone, insbesondere Testosteron, angewiesen. Hormontherapien versuchen deshalb, dieses Signal zu unterbrechen. Manche Tumoren entwickeln jedoch mit der Zeit eine Resistenz und wachsen trotz des sinkenden Hormonspiegels weiter. Genau bei Patienten mit dieser fortgeschrittenen Form haben Forschende einen neuen Ansatz getestet.

Bavdegalutamid, ein Wirkstoff in klinischer Erprobung, blockiert nicht nur die Wirkung der Hormone. Er bewirkt den Abbau eines in den Zellen vorhandenen Proteins, des sogenannten Androgenrezeptors. Dieses Protein empfängt normalerweise das Hormonsignal, das das Wachstum vieler Krebszellen fördert. Indem das Medikament es durch die natürlichen Recyclingmechanismen der Zelle abbauen lässt, soll es den Signalvermittler selbst beseitigen.

Illustration einer Krebszelle in Nahaufnahme mit den charakteristischen Ausläufern mancher Tumorzellen.

Bild: Techno-Science.net

Die im Journal of Clinical Oncology veröffentlichte klinische Studie umfasste zwei Phasen. In der ersten Phase mit 95 Teilnehmenden wurde unter anderem die zu verabreichende Dosis bestimmt. In der zweiten Phase wurden 144 Patienten mit metastasiertem Prostatakrebs beobachtet, der gegen Hormontherapien resistent geworden war. Alle hatten bereits Medikamente gegen die Erkrankung erhalten.

Die Ergebnisse unterscheiden sich je nach den genetischen Eigenschaften der Tumoren stark. Bei 20 Patienten mit bestimmten Veränderungen am Rezeptor sank der PSA-Wert bei 60 % um mindestens 50 %. Diese im Blut gemessene Substanz dient dazu, die Aktivität von Prostatakrebs zu überwachen. Ein Rückgang gilt als ermutigendes Zeichen.

Bei anderen Tumorprofilen waren die Ergebnisse deutlich bescheidener: Ein vergleichbarer Rückgang des PSA-Werts wurde nur bei 3,1 bis 4,3 % der auswertbaren Patienten beobachtet. Mit anderen Worten: Die Behandlung scheint nicht bei allen Prostatakrebsarten gleich zu wirken. Eine genetische Analyse des Tumors könnte dabei helfen, Patienten zu ermitteln, die am ehesten davon profitieren.

Dennoch ist Vorsicht geboten. In dieser Studie wurde Bavdegalutamid nicht direkt mit einer Standardbehandlung oder einem Placebo verglichen. Auch die genetischen Untergruppen waren recht klein. Daher lässt sich nicht behaupten, dass dieses Medikament das Leben der Patienten verlängert – selbst dann nicht, wenn der PSA-Wert deutlich sinkt.

Auch die Verträglichkeit muss besonders beachtet werden. In der zweiten Phase gehörten Übelkeit, Müdigkeit und Erbrechen zu den Nebenwirkungen, die dem Medikament zugeschrieben wurden. Bei etwa 17 % der Teilnehmenden traten als schwer eingestufte behandlungsbedingte Nebenwirkungen auf, und einige mussten die Behandlung abbrechen.

Die Forschenden untersuchen bereits einen weiteren Wirkstoff aus derselben Familie namens ARV-766. Er wird in frühen Studien geprüft und könnte gegen mehr Veränderungen des Hormonrezeptors wirken. Vergleichende Untersuchungen müssen noch zeigen, ob dieser Ansatz die Behandlungsergebnisse für Patienten tatsächlich verbessert.