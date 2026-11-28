O câncer de próstata costuma depender dos hormônios masculinos, especialmente da testosterona, para progredir. Por isso, os tratamentos hormonais buscam interromper esse sinal. Mas alguns tumores acabam desenvolvendo resistência e continuam crescendo apesar da redução desses hormônios. Foi justamente em pacientes com essa forma avançada da doença que pesquisadores testaram uma nova abordagem.

O bavdegalutamida, uma molécula em estudo clínico, não se limita a bloquear a ação dos hormônios. Ela provoca a destruição de uma proteína presente nas células, chamada receptor de andrógeno. Essa proteína normalmente recebe o sinal hormonal que favorece o crescimento de muitas células cancerosas. Ao fazer com que ela seja eliminada pelos mecanismos naturais de reciclagem celular, o medicamento tenta suprimir o próprio intermediário.

Ilustração em close de uma célula cancerosa, com as extensões características de algumas células tumorais.

Imagem Techno-Science.net

O estudo clínico, publicado no Journal of Clinical Oncology, teve duas etapas. A primeira, com 95 participantes, serviu, entre outras coisas, para determinar a dose a ser administrada. A segunda acompanhou 144 pacientes com câncer de próstata metastático que havia se tornado resistente aos tratamentos hormonais. Todos já tinham recebido medicamentos contra a doença.

Os resultados variaram bastante conforme as características genéticas dos tumores. Entre 20 pacientes com certas alterações no receptor, 60% tiveram uma redução de pelo menos 50% no PSA. Essa substância, medida no sangue, é usada para acompanhar a atividade do câncer de próstata. Uma redução é um sinal encorajador.

Para outros perfis tumorais, os resultados foram bem mais modestos: apenas 3,1% a 4,3% dos pacientes avaliáveis tiveram uma redução semelhante no PSA. Em outras palavras, o tratamento não parece agir da mesma forma em todos os cânceres de próstata. A análise genética do tumor pode ajudar a identificar os pacientes com maior probabilidade de se beneficiar dele.

Ainda assim, é preciso cautela. O estudo não comparou diretamente a bavdegalutamida com um tratamento convencional ou com placebo. Os grupos genéticos também eram relativamente pequenos. Portanto, não é possível afirmar que esse medicamento prolonga a vida dos pacientes, mesmo quando o PSA diminui de forma expressiva.

A tolerabilidade também merece atenção. Na segunda fase, náuseas, fadiga e vômitos estavam entre os efeitos adversos atribuídos ao medicamento. Cerca de 17% dos participantes tiveram efeitos relacionados ao tratamento considerados graves, e alguns precisaram interrompê-lo.

Os pesquisadores já estão estudando outra molécula da mesma família, chamada ARV-766. Ela está sendo avaliada em estudos iniciais e pode agir contra um número maior de alterações no receptor hormonal. Estudos comparativos ainda precisam determinar se essa estratégia realmente melhora a evolução dos pacientes.