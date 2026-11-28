El cáncer de próstata suele depender de las hormonas masculinas, en particular de la testosterona, para avanzar. Por eso, los tratamientos hormonales buscan interrumpir esa señal. Pero algunos tumores acaban desarrollando resistencia y siguen creciendo pese a la reducción de estas hormonas. Precisamente en pacientes con esta forma avanzada de la enfermedad, unos investigadores probaron un nuevo enfoque.

El bavdegalutamide, una molécula en ensayo clínico, no se limita a bloquear la acción de las hormonas. Provoca la destrucción de una proteína presente en las células, llamada receptor de andrógenos. Esta proteína recibe normalmente la señal hormonal que favorece el crecimiento de muchas células cancerosas. Al hacer que los mecanismos naturales de reciclaje celular la eliminen, el medicamento intenta suprimir el propio intermediario.

Ilustración de una célula cancerosa en primer plano, con las prolongaciones características de algunas células tumorales.

Imagen Techno-Science.net

El ensayo clínico, publicado en el Journal of Clinical Oncology, constó de dos etapas. La primera, con 95 participantes, sirvió, entre otras cosas, para determinar la dosis que debía administrarse. En la segunda se hizo un seguimiento de 144 pacientes con cáncer de próstata metastásico que se había vuelto resistente a los tratamientos hormonales. Todos habían recibido ya medicamentos contra esta enfermedad.

Los resultados varían mucho según las características genéticas de los tumores. De los 20 pacientes que presentaban ciertas alteraciones del receptor, el 60 % experimentó una reducción de al menos el 50 % del PSA. Esta sustancia, que se mide en la sangre, sirve para seguir la actividad del cáncer de próstata. Su disminución es una señal alentadora.

En otros perfiles tumorales, los resultados son mucho más modestos: solo entre el 3,1 y el 4,3 % de los pacientes evaluables presentó una reducción similar del PSA. En otras palabras, el tratamiento no parece actuar del mismo modo en todos los cánceres de próstata. El análisis genético del tumor podría ayudar a identificar a los pacientes con más probabilidades de beneficiarse.

Sin embargo, conviene ser prudentes. Este ensayo no comparó directamente el bavdegalutamide con un tratamiento habitual ni con un placebo. Además, los grupos genéticos eran bastante pequeños. Por tanto, no se puede afirmar que este medicamento prolongue la vida de los pacientes, ni siquiera cuando el PSA disminuye de forma notable.

La tolerabilidad también merece especial atención. En la segunda fase, las náuseas, el cansancio y los vómitos figuraron entre los efectos adversos atribuidos al medicamento. Alrededor del 17 % de los participantes sufrió efectos relacionados con el tratamiento que se consideraron graves, y algunos tuvieron que interrumpirlo.

Los investigadores ya están estudiando otra molécula de la misma familia, llamada ARV-766. Se encuentra en ensayos iniciales y podría actuar contra un mayor número de alteraciones del receptor hormonal. Será necesario determinar mediante estudios comparativos si esta estrategia mejora realmente la evolución de los pacientes.