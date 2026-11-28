Le cancer de la prostate dépend souvent des hormones masculines, notamment de la testostérone, pour progresser. Les traitements hormonaux cherchent donc à couper ce signal. Mais certaines tumeurs finissent par résister et continuent leur croissance malgré la baisse de ces hormones. C'est précisément chez des patients atteints de cette forme avancée que des chercheurs ont testé une nouvelle approche.

Le bavdegalutamide, une molécule en essai clinique, ne se contente pas de bloquer l'action des hormones. Il entraîne la destruction d'une protéine présente dans les cellules, appelée récepteur aux androgènes. Cette protéine reçoit normalement le signal hormonal qui favorise la croissance de nombreuses cellules cancéreuses. En la faisant éliminer par les mécanismes naturels de recyclage de la cellule, le médicament tente de supprimer le relais lui-même.

Illustration d'une cellule cancéreuse vue en gros plan, avec les prolongements caractéristiques de certaines cellules tumorales.

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L'essai clinique, publié dans le Journal of Clinical Oncology, a comporté deux étapes. La première, avec 95 participants, a notamment servi à déterminer la dose à administrer. La seconde a suivi 144 patients atteints d'un cancer métastatique de la prostate devenu résistant aux traitements hormonaux. Tous avaient déjà reçu des médicaments contre cette maladie.

Les résultats varient fortement selon les caractéristiques génétiques des tumeurs. Parmi 20 patients présentant certaines modifications du récepteur, 60 % ont connu une baisse d'au moins 50 % du PSA. Cette substance, mesurée dans le sang, sert à suivre l'activité du cancer de la prostate. Une diminution constitue un signal encourageant.

Pour d'autres profils de tumeurs, les résultats sont beaucoup plus modestes : une baisse comparable du PSA a concerné seulement 3,1 à 4,3 % des patients évaluables. Autrement dit, le traitement ne semble pas agir de la même façon sur tous les cancers de la prostate. L'analyse génétique de la tumeur pourrait aider à repérer les patients les plus susceptibles d'en bénéficier.

Il faut cependant rester prudent. Cet essai ne comparait pas directement le bavdegalutamide à un traitement classique ou à un placebo. Les groupes génétiques étaient également assez petits. Il n'est donc pas possible d'affirmer que ce médicament prolonge la vie des patients, même lorsque le PSA diminue nettement.

La tolérance mérite aussi une attention particulière. Dans la deuxième phase, les nausées, la fatigue et les vomissements figuraient parmi les effets indésirables attribués au médicament. Environ 17 % des participants ont subi des effets liés au traitement considérés comme sévères, et certains ont dû interrompre leur traitement.

Les chercheurs explorent déjà une autre molécule de la même famille, appelée ARV-766. Elle est étudiée dans des essais précoces et pourrait agir contre davantage de modifications du récepteur hormonal. Il reste à déterminer, lors de recherches comparatives, si cette stratégie améliore réellement le devenir des patients.