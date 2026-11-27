Die Verschmutzung durch Rechenzentren könnte Menschen betreffen, die sehr weit von diesen Computeranlagen entfernt leben.

Ein Team des MIT hat die gesundheitlichen Folgen des Stromverbrauchs amerikanischer Rechenzentren untersucht. Seinen Berechnungen zufolge könnte die zusätzliche Verschmutzung durch diesen Verbrauch 2023 in den USA zu etwa 650 vorzeitigen Todesfällen beigetragen haben.

Warum kann ein Gebäude voller Server die Luft auch weit entfernt verschlechtern? Diese Maschinen verbrauchen viel Strom, der mitunter in weit entfernten Kraftwerken erzeugt wird. Steigt die Nachfrage im Stromnetz, erhöhen manche Kraftwerke ihre Produktion. Verbrennen sie Gas oder Kohle, stoßen sie mehr Schadstoffe aus.

Die Forschenden haben diese Folgenkette nachverfolgt. Ihr Modell bildet Stunde für Stunde ab, wie Kraftwerke auf den Strombedarf der Rechenzentren reagieren. Anschließend berechnet es, wie sich die Emissionen in der Atmosphäre ausbreiten und verändern. Schließlich schätzt es anhand epidemiologischer Studien, die den Zusammenhang zwischen Verschmutzung und Krankheiten untersuchen, die gesundheitlichen Auswirkungen.

Feinstaub spielt bei diesen Ergebnissen eine wichtige Rolle. Die Partikel sind klein genug, um tief in die Lunge einzudringen, und werden mit Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht. Das Team führt etwa 513 der geschätzten 650 vorzeitigen Todesfälle auf Feinstaub zurück. Die übrigen 137 stehen mit bodennahem Ozon in Verbindung, einem weiteren Luftschadstoff.

Die am stärksten betroffenen Regionen sind jedoch nicht unbedingt jene mit den meisten Servern. Der Strombedarf konzentrierte sich vor allem auf Virginia und Texas. Besonders hohe geschätzte Raten vorzeitiger Sterblichkeit gab es in Bundesstaaten wie Iowa, South Dakota, Kansas und Nevada. Das Stromnetz und die Winde erklären einen Teil dieser Verschiebung.

In manchen Agrarregionen kommt ein weiterer Faktor hinzu: Ammoniak in der Luft, das unter anderem aus Düngemitteln stammt, begünstigt die Bildung von Feinstaub. Mit anderen Worten: Emissionen, die beim Betrieb von Computern entstehen, können die bereits vorhandene Verschmutzung noch verschlimmern – und zwar in Hunderten Kilometern Entfernung. Die Landbevölkerung könnte dadurch erheblichen gesundheitlichen Folgen ausgesetzt sein.

Diese Zahlen beziehen sich auf alle untersuchten Rechenzentren, nicht nur auf Berechnungen für künstliche Intelligenz. Sie hängen außerdem von den Annahmen des Modells und dem Betrieb des amerikanischen Stromnetzes im Jahr 2023 ab.

Als nächsten Schritt wollen die Forschenden Kraftwerke untersuchen, die direkt in der Nähe von Rechenzentren gebaut wurden. Außerdem wollen sie prüfen, ob sich die Verschmutzung verringern ließe, wenn bestimmte Rechenaufgaben auf andere Tageszeiten verlegt würden – je nachdem, welche Kraftwerke den Strom liefern.