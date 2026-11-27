La contaminación relacionada con los centros de datos podría afectar a personas que viven muy lejos de estas instalaciones informáticas.

Un equipo del MIT estudió las consecuencias para la salud de la electricidad que consumen los centros de datos estadounidenses. Según sus cálculos, la contaminación adicional relacionada con ese consumo habría contribuido a unas 650 muertes prematuras en Estados Unidos en 2023.

¿Por qué un edificio lleno de servidores puede deteriorar la calidad del aire a tanta distancia? Estas máquinas consumen mucha electricidad, que a veces producen centrales lejanas. Cuando aumenta la demanda en la red, algunas centrales incrementan su producción. Si queman gas o carbón, emiten más sustancias contaminantes.

Por eso, los investigadores siguieron esta cadena de consecuencias. Su modelo reproduce, hora a hora, la respuesta de las centrales eléctricas a la demanda de los centros de datos. Después calcula cómo se desplazan y transforman las emisiones en la atmósfera. Por último, estima sus efectos en la salud a partir de estudios epidemiológicos, que analizan los vínculos entre la contaminación y las enfermedades.

Las partículas finas tienen un papel importante en estos resultados. Como son lo bastante pequeñas para penetrar profundamente en los pulmones, se relacionan con enfermedades respiratorias y cardiovasculares. El equipo les atribuye unas 513 de las 650 muertes prematuras estimadas. Las otras 137 se asocian al ozono presente cerca del suelo, otro contaminante del aire.

Sin embargo, las regiones más afectadas no son necesariamente las que albergan más servidores. La demanda eléctrica se concentraba, en particular, en Virginia y Texas. Las tasas estimadas de mortalidad prematura eran especialmente elevadas en estados como Iowa, Dakota del Sur, Kansas y Nevada. La red eléctrica y los vientos explican parte de esta diferencia.

En algunas regiones agrícolas interviene otro fenómeno: el amoníaco presente en el aire, relacionado en particular con los fertilizantes, favorece la formación de partículas finas. En otras palabras, las emisiones generadas para alimentar ordenadores pueden agravar la contaminación que ya existe a cientos de kilómetros. Por eso, las poblaciones rurales podrían sufrir efectos importantes en su salud.

Estas cifras corresponden al conjunto de centros de datos estudiados, no solo a los cálculos de inteligencia artificial. También dependen de las hipótesis del modelo y del funcionamiento de la red eléctrica estadounidense en 2023.

Como próximo paso, los investigadores prevén estudiar las centrales construidas directamente cerca de los centros de datos. También quieren comprobar si trasladar algunas tareas informáticas a otras horas podría reducir la contaminación, según las centrales a las que se recurra para suministrar electricidad.