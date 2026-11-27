La pollution liée aux centres de données pourrait toucher des habitants qui vivent très loin de ces installations informatiques.

Une équipe du MIT a étudié les conséquences sanitaires de l'électricité consommée par les centres de données américains. Selon ses calculs, la pollution supplémentaire liée à cette consommation aurait contribué à environ 650 décès prématurés aux États-Unis en 2023.

Pourquoi un bâtiment rempli de serveurs peut-il dégrader l'air aussi loin ? Ces machines consomment beaucoup d'électricité, parfois produite par des centrales éloignées. Lorsqu'une demande supplémentaire apparaît sur le réseau, certaines centrales augmentent leur production. Si elles brûlent du gaz ou du charbon, elles rejettent davantage de substances polluantes.

Les chercheurs ont donc suivi cette chaîne de conséquences. Leur modèle reproduit, heure par heure, la réponse des centrales électriques à la demande des centres de données. Il calcule ensuite comment les émissions se déplacent et se transforment dans l'atmosphère. Enfin, il estime leurs effets sanitaires à partir de travaux épidémiologiques, qui étudient les liens entre pollution et maladies.

Les particules fines occupent une place importante dans ces résultats. Assez petites pour pénétrer profondément dans les poumons, elles sont associées à des maladies respiratoires et cardiovasculaires. L'équipe leur attribue environ 513 des 650 décès prématurés estimés. Les 137 autres sont associés à l'ozone présent près du sol, un autre polluant de l'air.

Pourtant, les régions les plus touchées ne sont pas forcément celles qui hébergent le plus de serveurs. La demande électrique se concentrait notamment en Virginie et au Texas. Les taux de mortalité prématurée estimés étaient particulièrement élevés dans des États comme l'Iowa, le Dakota du Sud, le Kansas et le Nevada. Le réseau électrique et les vents expliquent une partie de ce décalage.

Dans certaines régions agricoles, un autre phénomène entre en jeu : l'ammoniac présent dans l'air, notamment lié aux engrais, favorise la formation de particules fines. Autrement dit, des émissions produites pour alimenter des ordinateurs peuvent aggraver une pollution déjà présente à plusieurs centaines de kilomètres. Les populations rurales pourraient ainsi subir des effets sanitaires importants.

Ces chiffres concernent l'ensemble des centres de données étudiés, pas uniquement les calculs d'intelligence artificielle. Ils dépendent aussi des hypothèses du modèle et du fonctionnement du réseau américain en 2023.

Une prochaine étape annoncée par les chercheurs consistera à étudier les centrales construites directement à proximité des centres de données. Ils veulent également vérifier si déplacer certaines tâches informatiques vers d'autres heures pourrait réduire la pollution, selon les centrales sollicitées pour fournir l'électricité.