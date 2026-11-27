A poluição relacionada aos centros de dados pode afetar pessoas que vivem muito longe dessas instalações de informática.

Uma equipe do MIT estudou as consequências para a saúde da eletricidade consumida pelos centros de dados dos Estados Unidos. Segundo seus cálculos, a poluição adicional relacionada a esse consumo teria contribuído para cerca de 650 mortes prematuras nos Estados Unidos em 2023.

Como um prédio cheio de servidores pode piorar a qualidade do ar tão longe? Essas máquinas consomem muita eletricidade, às vezes produzida por usinas distantes. Quando surge uma demanda adicional na rede, algumas usinas aumentam sua produção. Se queimarem gás ou carvão, liberam mais substâncias poluentes.

Os pesquisadores acompanharam essa cadeia de consequências. Seu modelo reproduz, hora a hora, a resposta das usinas elétricas à demanda dos centros de dados. Em seguida, calcula como as emissões se deslocam e se transformam na atmosfera. Por fim, estima seus efeitos sobre a saúde com base em estudos epidemiológicos, que investigam as relações entre poluição e doenças.

As partículas finas têm papel importante nesses resultados. Pequenas o bastante para penetrar profundamente nos pulmões, elas estão associadas a doenças respiratórias e cardiovasculares. A equipe atribui a elas cerca de 513 das 650 mortes prematuras estimadas. As outras 137 estão associadas ao ozônio presente perto do solo, outro poluente do ar.

No entanto, as regiões mais afetadas não são necessariamente aquelas que abrigam mais servidores. A demanda por eletricidade se concentrava, em particular, na Virgínia e no Texas. As taxas estimadas de mortalidade prematura eram especialmente altas em estados como Iowa, Dakota do Sul, Kansas e Nevada. A rede elétrica e os ventos explicam parte dessa diferença.

Em algumas regiões agrícolas, outro fenômeno entra em jogo: a amônia presente no ar, relacionada, entre outras coisas, aos fertilizantes, favorece a formação de partículas finas. Em outras palavras, emissões produzidas para alimentar computadores podem agravar uma poluição que já existe a centenas de quilômetros de distância. Assim, as populações rurais podem sofrer efeitos importantes sobre a saúde.

Esses números dizem respeito ao conjunto dos centros de dados estudados, e não apenas aos cálculos de inteligência artificial. Eles também dependem das hipóteses do modelo e do funcionamento da rede elétrica americana em 2023.

Uma próxima etapa anunciada pelos pesquisadores será estudar as usinas construídas diretamente perto dos centros de dados. Eles também querem verificar se transferir algumas tarefas de informática para outros horários poderia reduzir a poluição, dependendo das usinas acionadas para fornecer eletricidade.