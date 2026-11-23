Un enigma matemático de 167 años por fin habría encontrado solución gracias a la inteligencia artificial. El 20 de noviembre de 2026, Levent Alpöge, matemático que trabaja en Anthropic, anunció que había demostrado la hipótesis de Riemann con ayuda de Claude. Al día siguiente, especialistas en programas de verificación matemática certificaron la validez formal de su prueba. Imagen ficticia ilustrativa La hazaña consta de unos 17 millones de líneas de código, repartidas en 175 187 archivos. Se trata de una cantidad de trabajo considerable: ningún ser humano podría revisar razonablemente a mano cada paso, y mucho menos elaborar la prueba.

Un enigma que se remonta a 1859 La hipótesis de Riemann trata sobre los números primos, esos números enteros divisibles únicamente por 1 y por sí mismos, como 2, 3, 5 o 7. Su distribución parece irregular: algunos aparecen casi seguidos, mientras que otros están separados por largos intervalos. En 1859, el matemático alemán Bernhard Riemann propuso una propiedad de una función matemática llamada función zeta, estrechamente relacionada con esa distribución. Más concretamente, su hipótesis afirma que ciertos puntos en los que esta función se anula se encuentran todos sobre una misma línea en el plano de los números complejos. Este resultado permitiría comprender mejor las diferencias entre la cantidad real de números primos y las estimaciones de los matemáticos. A pesar de innumerables investigaciones, nunca se había reconocido una demostración completa. La hipótesis figura entre los siete problemas del milenio seleccionados en 2000 por el Clay Mathematics Institute. Resolverla está asociado a una recompensa de un millón de dólares.

Claude participa en una demostración extraordinaria Levent Alpöge explica que trabajó unas seis semanas con Claude para elaborar su solución. En su nota, describe una colaboración: él orientaba la investigación hacia ciertas vías, mientras que la IA proponía y desarrollaba argumentos matemáticos. A medida que avanzaba el trabajo, Claude habría ido adquiriendo un papel cada vez más importante. Alpöge incluso reconoce que la IA lo superó ampliamente en las últimas etapas de la investigación. En lugar de publicar de inmediato una demostración tradicional, el investigador puso su trabajo a disposición en el lenguaje Lean. Este programa permite escribir razonamientos matemáticos de una forma que un ordenador puede verificar rigurosamente. El principio es distinto al de una simple respuesta generada por una IA. Claude puede equivocarse, como cualquier modelo de lenguaje. Pero Lean comprueba que cada deducción respete las reglas lógicas y los resultados matemáticos aceptados.

Una prueba revisada por varios programas independientes El 21 de noviembre, las comunidades de Lean y Mathlib publicaron una declaración conjunta que confirmaba la validez de la demostración de la hipótesis de Riemann. Entre otras cosas, los verificadores confirmaron que los 175 187 archivos podían compilarse, que el enunciado demostrado correspondía efectivamente a la hipótesis original y que la prueba no se basaba en supuestos adicionales sin demostrar. Varios programas independientes, desarrollados con métodos distintos, también revisaron el razonamiento. Esta precaución reduce el riesgo de que un error en un solo programa lleve a aceptar una demostración falsa. En la Universidad de Waterloo, el matemático Michael Rubinstein reprodujo estas comprobaciones. Sus verificaciones independientes no encontraron ningún error. La prueba propuesta también se extiende a una versión generalizada de la hipótesis, que abarca otras funciones matemáticas. Sin embargo, el reconocimiento institucional definitivo es distinto de la validación informática. El Clay Mathematics Institute exige, entre otras cosas, una publicación admisible, un período de al menos dos años y la aceptación general de la comunidad matemática antes de considerar la concesión del premio.