Um enigma matemático de 167 anos pode finalmente ter sido resolvido graças à inteligência artificial. Em 20 de novembro de 2026, Levent Alpöge, matemático que trabalha na Anthropic, anunciou ter demonstrado a hipótese de Riemann com a ajuda do Claude. Já no dia seguinte, especialistas em softwares de verificação matemática certificaram a validade formal da prova. Imagem ilustrativa fictícia O feito consiste em cerca de 17 milhões de linhas de código, distribuídas por 175.187 arquivos. É uma quantidade enorme de trabalho: nenhum ser humano conseguiria verificar razoavelmente cada etapa à mão, muito menos elaborar a prova.

Um enigma que remonta a 1859 A hipótese de Riemann diz respeito aos números primos, aqueles números inteiros divisíveis apenas por 1 e por eles mesmos, como 2, 3, 5 ou 7. Sua distribuição parece irregular: alguns aparecem quase em sequência, enquanto outros são separados por longos intervalos. Em 1859, o matemático alemão Bernhard Riemann propôs uma propriedade de uma função matemática chamada função zeta, estreitamente relacionada a essa distribuição. Mais precisamente, sua hipótese afirma que certos pontos em que essa função se anula estão todos sobre uma mesma reta no plano dos números complexos. Esse resultado permitiria compreender melhor as diferenças entre a quantidade real de números primos e as estimativas obtidas pelos matemáticos. Apesar de inúmeras pesquisas, nenhuma demonstração completa havia sido reconhecida. A hipótese está entre os sete problemas do milênio selecionados em 2000 pelo Clay Mathematics Institute. Sua resolução está associada a um prêmio de um milhão de dólares.

Claude participa de uma demonstração extraordinária Levent Alpöge conta que trabalhou cerca de seis semanas com Claude para elaborar sua solução. Em sua nota, descreve uma colaboração: ele direcionava a pesquisa para determinadas linhas de investigação, enquanto a IA propunha e desenvolvia argumentos matemáticos. À medida que o trabalho avançava, Claude teria assumido um papel cada vez mais importante. Alpöge reconhece até que a IA o superou amplamente nas etapas finais da pesquisa. Em vez de publicar imediatamente uma demonstração tradicional, o pesquisador disponibilizou seu trabalho na linguagem Lean. Esse software permite escrever raciocínios matemáticos de uma forma que um computador pode verificar rigorosamente. O princípio é diferente de uma simples resposta gerada por uma IA. Claude pode cometer erros, como qualquer modelo de linguagem. Mas o Lean verifica se cada dedução respeita as regras lógicas e os resultados matemáticos aceitos.

Uma prova verificada por vários softwares independentes Em 21 de novembro, as comunidades Lean e Mathlib publicaram uma declaração conjunta confirmando a validade da demonstração da hipótese de Riemann. Os verificadores confirmaram, entre outros pontos, que os 175.187 arquivos podiam ser compilados, que o enunciado demonstrado correspondia à hipótese original e que a prova não dependia de suposições adicionais ainda não estabelecidas. O raciocínio também foi verificado por vários programas independentes, desenvolvidos com métodos diferentes. Essa precaução reduz o risco de que um erro em um único software leve à aceitação de uma demonstração falsa. Na Universidade de Waterloo, o matemático Michael Rubinstein repetiu essas verificações. Seus controles independentes não encontraram nenhum erro. A prova proposta também se estende a uma versão generalizada da hipótese, relativa a outras funções matemáticas. O reconhecimento institucional definitivo, porém, é distinto da validação por computador. O Clay Mathematics Institute exige, entre outros critérios, uma publicação elegível, um período de pelo menos dois anos e a aceitação geral da comunidade matemática antes de considerar a concessão do prêmio.