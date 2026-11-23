Une énigme mathématique vieille de 167 ans aurait enfin trouvé sa solution grâce à l'intelligence artificielle. Le 20 novembre 2026, Levent Alpöge, mathématicien travaillant chez Anthropic, a annoncé avoir démontré l'hypothèse de Riemann avec l'aide de Claude. Dès le lendemain, des spécialistes des logiciels de vérification mathématique ont certifié la validité formelle de sa preuve. Image fictive d'illustration L'exploit prend la forme d'environ 17 millions de lignes de code, réparties dans 175 187 fichiers. Il s'agit d'une quantité de travail considérable : aucun humain ne pourrait raisonnablement en contrôler chaque étape à la main, et encore moins établir la preuve.

Une énigme remontant à 1859 L'hypothèse de Riemann porte sur les nombres premiers, ces entiers divisibles uniquement par 1 et par eux-mêmes, comme 2, 3, 5 ou 7. Leur répartition paraît irrégulière : certains se succèdent presque, d'autres sont séparés par de longs intervalles. En 1859, le mathématicien allemand Bernhard Riemann a proposé une propriété d'une fonction mathématique, appelée fonction zêta, étroitement liée à cette répartition. Plus précisément, son hypothèse affirme que certains points où cette fonction s'annule se trouvent tous sur une même ligne dans le plan des nombres complexes. Ce résultat permettrait de mieux comprendre les écarts entre la quantité réelle de nombres premiers et les estimations obtenues par les mathématiciens. Malgré d'innombrables recherches, aucune démonstration complète n'avait été reconnue. L'hypothèse figure parmi les sept problèmes du millénaire sélectionnés en 2000 par le Clay Mathematics Institute. Sa résolution est associée à une récompense d'un million de dollars.

Claude participe à une démonstration hors norme Levent Alpöge explique avoir travaillé environ six semaines avec Claude pour élaborer sa solution. Dans sa note, il décrit une collaboration : il guidait la recherche vers certaines pistes, tandis que l'IA proposait et développait des arguments mathématiques. À mesure que les travaux avançaient, Claude aurait pris une place de plus en plus importante. Alpöge reconnaît même que l'IA l'a largement dépassé dans les dernières étapes de la recherche. Plutôt que de publier immédiatement une démonstration traditionnelle, le chercheur a rendu disponible son travail dans le langage Lean. Ce logiciel permet d'écrire des raisonnements mathématiques sous une forme qu'un ordinateur peut vérifier rigoureusement. Le principe diffère d'une simple réponse générée par une IA. Claude peut se tromper, comme tout modèle de langage. Mais Lean vérifie que chaque déduction respecte les règles logiques et les résultats mathématiques admis.

Une preuve contrôlée par plusieurs logiciels indépendants Le 21 novembre, les communautés Lean et Mathlib ont publié une déclaration commune confirmant la validité de la démonstration de l'hypothèse de Riemann. Les vérificateurs ont notamment confirmé que les 175 187 fichiers pouvaient être compilés, que l'énoncé démontré correspondait bien à l'hypothèse originale et que la preuve ne s'appuyait pas sur des suppositions supplémentaires non établies. Le raisonnement a également été contrôlé par plusieurs programmes indépendants, écrits avec des méthodes différentes. Cette précaution limite le risque qu'une erreur dans un seul logiciel conduise à accepter une fausse démonstration. À l'université de Waterloo, le mathématicien Michael Rubinstein a reproduit ces vérifications. Ses contrôles indépendants n'ont relevé aucune erreur. La preuve proposée s'étend également à une version généralisée de l'hypothèse, concernant d'autres fonctions mathématiques. La reconnaissance institutionnelle définitive reste toutefois distincte de la validation informatique. Le Clay Mathematics Institute exige notamment une publication admissible, une période d'au moins deux ans et une acceptation générale par la communauté mathématique avant d'examiner l'attribution du prix.