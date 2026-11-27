Zwei in einer Mine gefundene Zähne haben die Existenz eines prähistorischen Nagetiers von beeindruckender Größe offenbart.

Es lebte vor etwa 34 Millionen Jahren im Süden Thailands. Paläontologen gaben ihm den Namen Yakamys sirindhornae. Anhand seiner Zähne schätzen sie, dass es etwa 30 Kilogramm wiegen konnte – so viel wie ein mittelgroßer Hund. Diese Zahl bleibt jedoch eine Schätzung und ist keine direkte Messung.

Die Fossilien stammen aus einer Braunkohlemine im Krabi-Becken. Braunkohle ist ein Gestein, das reich an uraltem Pflanzenmaterial ist. Den Wissenschaftlern standen lediglich ein unterer Backenzahn und ein Bruchstück eines Schneidezahns zur Verfügung. Zwei winzige Stücke, anhand derer sie die Größe eines ganzen Tieres zu bestimmen versuchten.

Wie lässt sich aus einem Zahn auf das Gewicht schließen? Bei Säugetieren hängen bestimmte Zahnmaße statistisch mit der Körpermasse zusammen. Die Forschenden nutzten sieben verschiedene Berechnungsmethoden, die auf diesen Beziehungen beruhen. Die Ergebnisse reichen von 21,4 bis 47,3 Kilogramm; der mittlere Wert liegt bei etwa 30 Kilogramm.

Die Fehlerspanne muss hervorgehoben werden. Ein besonders großer Zahn bedeutet nicht automatisch, dass der Körper dieselben Proportionen hatte wie die Arten, die zum Vergleich herangezogen wurden. Daher betonen die Autoren, dass die 30 Kilogramm kein genau bekanntes Gewicht darstellen.

Dieses Nagetier gehörte zu einer heute ausgestorbenen alten Familie, den Ischyromyidae. Einzelheiten seines Backenzahns und die Struktur des Zahnschmelzes seines Schneidezahns ermöglichten es, es dieser Gruppe zuzuordnen.

Bislang stammten die am besten dokumentierten Beispiele für Riesen-Nagetiere vor allem aus Südamerika und aus jüngeren Zeitabschnitten. Diese in Scientific Reports beschriebene Entdeckung zeigt, dass eine beachtliche Körpergröße schon viel früher in der Geschichte dieser Säugetiere in einer anderen Entwicklungslinie in Südostasien aufgetreten war.

Der Name Yakamys verbindet ein thailändisches Wort für einen Riesen mit einem griechischen Wort für Maus. Der Artname ehrt die thailändische Prinzessin Sirindhorn, die die paläontologische Forschung unterstützt. Die Untersuchung der Zähne erforderte zahlreiche anatomische Vergleiche, bevor das Team diese neue Gattung beschreiben konnte.

Eine Frage bleibt offen: Wie sah dieses Tier tatsächlich aus? Ein vollständiges Skelett wurde nicht gefunden. Sein Körperbau, seine Ernährung und sein Verhalten sind daher unbekannt. Die Autoren weisen außerdem auf einen älteren, im Myanmar gefundenen großen Schneidezahn hin, dessen Zugehörigkeit noch geklärt werden muss. Er könnte eine weitere Spur bei der Suche nach den ersten großen Nagetieren Asiens liefern.