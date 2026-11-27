Dois dentes encontrados em uma mina revelaram a existência de um roedor pré-histórico de tamanho impressionante.

Ele vivia no sul da Tailândia há cerca de 34 milhões de anos. Os paleontólogos o batizaram de Yakamys sirindhornae. Com base em seus dentes, estimam que ele podia pesar cerca de 30 quilos, o equivalente à massa de um cão de porte médio. Esse número, porém, é uma estimativa, não uma medição direta.

Os fósseis vêm de uma mina de linhito, uma rocha rica em matéria vegetal antiga, situada na bacia de Krabi. Os cientistas tinham apenas um molar inferior e um fragmento de incisivo. Duas peças minúsculas para tentar descobrir as dimensões de um animal inteiro.

Como estimar o peso a partir de um dente? Nos mamíferos, algumas dimensões dentárias estão estatisticamente relacionadas à massa corporal. Os pesquisadores usaram sete métodos de cálculo diferentes, baseados nessas relações. Os resultados variam de 21,4 a 47,3 quilos, com um valor central próximo de 30 quilos.

É importante destacar a margem de erro. Um dente particularmente grande não indica automaticamente um corpo com as mesmas proporções das espécies usadas nas comparações. Por isso, os autores esclarecem que os 30 quilos não são um peso conhecido com precisão.

Esse roedor pertencia a uma antiga família hoje extinta, a dos isquiromídeos. Os detalhes do molar e a estrutura do esmalte do incisivo permitiram relacioná-lo a esse grupo.

Até agora, os exemplos mais bem documentados de roedores gigantes vinham sobretudo da América do Sul e de períodos mais recentes. Essa descoberta, descrita na Scientific Reports, mostra que um tamanho imponente já havia surgido em outra linhagem, no Sudeste Asiático, muito antes na história desses mamíferos.

O nome Yakamys combina uma palavra tailandesa que evoca um gigante e uma palavra grega que significa rato. O nome da espécie homenageia a princesa tailandesa Sirindhorn, que apoia a pesquisa paleontológica. Quanto aos dentes, seu estudo exigiu muitas comparações anatômicas antes que a equipe pudesse descrever esse novo gênero.

Uma pergunta permanece: como esse animal realmente era? Nenhum esqueleto completo foi encontrado. Portanto, sua aparência, alimentação e comportamento continuam desconhecidos. Os autores também mencionam um grande incisivo mais antigo encontrado em Mianmar, cuja identidade ainda precisa ser determinada. Ele pode oferecer outra pista para a busca pelos primeiros grandes roedores asiáticos.