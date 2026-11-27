Dos dientes hallados en una mina revelaron la existencia de un roedor prehistórico de tamaño impresionante.

Vivió en el sur de Tailandia hace unos 34 millones de años. Los paleontólogos lo bautizaron Yakamys sirindhornae. A partir de sus dientes, estiman que pudo pesar unos 30 kilogramos, lo mismo que un perro de tamaño mediano. Sin embargo, esta cifra es una estimación, no una medición directa.

Los fósiles proceden de una mina de lignito, una roca rica en materia vegetal antigua, situada en la cuenca de Krabi. Los científicos solo disponían de un molar inferior y un fragmento de incisivo. Dos piezas diminutas con las que intentar deducir las dimensiones de un animal entero.

¿Cómo se calcula el peso a partir de un diente? En los mamíferos, algunas dimensiones dentales guardan una relación estadística con la masa corporal. Los investigadores utilizaron siete métodos de cálculo distintos basados en esas relaciones. Los resultados van de 21,4 a 47,3 kilogramos, con un valor central cercano a los 30 kilogramos.

Conviene subrayar el margen de error. Un diente especialmente grande no indica automáticamente que el cuerpo tuviera las mismas proporciones que las especies utilizadas para las comparaciones. Por eso, los autores aclaran que los 30 kilogramos no son un peso conocido con precisión.

Este roedor pertenecía a una antigua familia hoy extinta, los isquiroómidos. Los detalles de su molar y la estructura del esmalte de su incisivo permitieron relacionarlo con este grupo.

Hasta ahora, los ejemplos mejor documentados de roedores gigantes procedían sobre todo de América del Sur y de épocas más recientes. Este hallazgo, descrito en Scientific Reports, muestra que un tamaño imponente ya había aparecido mucho antes en otra línea evolutiva, en el sudeste asiático.

El nombre Yakamys combina una palabra tailandesa que evoca a un gigante y una palabra griega que significa ratón. El nombre de la especie rinde homenaje a la princesa tailandesa Sirindhorn, que apoya la investigación paleontológica. El estudio de los dientes requirió numerosas comparaciones anatómicas antes de que el equipo pudiera describir este nuevo género.

Queda una pregunta: ¿qué aspecto tenía realmente este animal? No se ha encontrado ningún esqueleto completo. Por tanto, se desconocen su silueta, su alimentación y su comportamiento. Los autores también mencionan un incisivo grande y más antiguo hallado en Myanmar, cuya identidad aún está por determinar. Podría ofrecer otra pista para buscar a los primeros roedores gigantes de Asia.