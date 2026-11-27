Deux dents retrouvées dans une mine ont révélé l'existence d'un rongeur préhistorique d'une taille impressionnante.

Il vivait dans le sud de la Thaïlande il y a environ 34 millions d'années. Les paléontologues l'ont baptisé Yakamys sirindhornae. À partir de ses dents, ils estiment qu'il pouvait peser autour de 30 kilogrammes, soit la masse d'un chien de taille moyenne. Ce chiffre reste toutefois une estimation, pas une mesure directe.

Les fossiles proviennent d'une mine de lignite, une roche riche en matière végétale ancienne, située dans le bassin de Krabi. Les scientifiques disposaient seulement d'une molaire inférieure et d'un fragment d'incisive. Deux pièces minuscules pour tenter de retrouver les dimensions d'un animal entier.

Comment passer d'une dent à un poids ? Chez les mammifères, certaines dimensions dentaires sont liées, de manière statistique, à la masse du corps. Les chercheurs ont utilisé sept méthodes de calcul différentes, fondées sur ces relations. Les résultats s'étendent de 21,4 à 47,3 kilogrammes, avec une valeur centrale proche de 30 kilogrammes.

La marge d'erreur mérite d'être soulignée. Une dent particulièrement grande n'indique pas automatiquement un corps de proportions identiques à celles des espèces utilisées pour les comparaisons. Les auteurs précisent donc que les 30 kilogrammes ne constituent pas un poids connu avec précision.

Ce rongeur appartenait à une ancienne famille aujourd'hui disparue, les ischyromyidés. Les détails de sa molaire et la structure de l'émail de son incisive ont permis de le rapprocher de ce groupe.

Jusqu'ici, les exemples les mieux documentés de rongeurs géants provenaient surtout d'Amérique du Sud et de périodes plus récentes. Cette découverte, décrite dans Scientific Reports, montre qu'une taille imposante était déjà apparue dans une autre lignée, en Asie du Sud-Est, bien plus tôt dans l'histoire de ces mammifères.

Le nom Yakamys associe un mot thaï évoquant un géant et un mot grec désignant la souris. Le nom de l'espèce rend hommage à la princesse thaïlandaise Sirindhorn, qui soutient la recherche paléontologique. Quant aux dents, leur étude a demandé de nombreuses comparaisons anatomiques avant que l'équipe puisse décrire ce nouveau genre.

Une question demeure : à quoi ressemblait réellement cet animal ? Aucun squelette complet n'a été retrouvé. Sa silhouette, son alimentation et son comportement restent donc inconnus. Les auteurs signalent aussi une grande incisive plus ancienne découverte au Myanmar, dont l'identité reste à déterminer. Elle pourrait offrir une autre piste pour rechercher les premiers grands rongeurs asiatiques.