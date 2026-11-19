No sul do Peru, no sítio de Jauranga, arqueólogos estudaram os restos de duas meninas muito pequenas enterradas juntas em um recipiente de cerâmica. Essa tumba pertence à cultura nasca, presente na região muito antes da chegada dos europeus. Um dos dois crânios tinha uma forma particularmente incomum.

Em vez de duas cavidades para os olhos, os pesquisadores encontraram apenas uma, no meio do rosto. Vários ossos do nariz também estavam ausentes. Essa malformação é chamada de ciclopia. Ela ocorre quando o cérebro e o rosto não se separam normalmente no início da gravidez.

Elementos cranianos e pós-cranianos selecionados que ilustram as características morfológicas observadas no indivíduo JA13A

Mas por que essa criança nasceu assim? O exame dos ossos não bastava para responder. A equipe analisou então DNA antigo extraído dos restos e comparou os resultados com os de outras pessoas que viveram na América do Sul em épocas passadas.

A resposta estava em seus cromossomos, estruturas que contêm nossa informação genética. Normalmente, cada pessoa tem duas cópias do cromossomo 13. Nessa menina, os pesquisadores identificaram três: uma alteração chamada trissomia 13, que pode causar graves problemas de desenvolvimento.

A ciclopia é extremamente rara, ocorrendo em cerca de um a cada 100 mil nascimentos. As crianças afetadas geralmente morrem antes ou pouco depois do nascimento. No entanto, alguns indícios dentários dessa menina são compatíveis com um desenvolvimento de vários meses após o nascimento. Já os ossos indicam uma morte muito mais precoce.

Como a doença pode ter alterado o crescimento dos dentes e dos ossos, os cientistas não conseguem determinar com precisão por quanto tempo a criança viveu. Portanto, seria imprudente afirmar que ela sobreviveu por vários meses ou deduzir que recebeu cuidados especiais.

Outro detalhe chama a atenção: seu sepultamento não se diferencia das práticas funerárias nascas conhecidas para crianças pequenas. As duas meninas estavam no mesmo recipiente, sem objetos funerários adicionais. A análise genética indica, porém, que elas não tinham a mesma mãe.

Resta um enigma que a genética não consegue resolver: por que essas duas crianças foram enterradas juntas?