En el sur de Perú, en el yacimiento de Jauranga, unos arqueólogos estudiaron los restos de dos niñas muy pequeñas enterradas juntas en un recipiente de cerámica. Esta tumba pertenece a la cultura nazca, presente en la región mucho antes de la llegada de los europeos. Uno de los dos cráneos presentaba una forma particularmente inusual.

En lugar de dos cavidades para alojar los ojos, los investigadores encontraron solo una, en el centro del rostro. También faltaban varios huesos de la nariz. Esta malformación se llama ciclopía. Aparece cuando el cerebro y el rostro no se separan normalmente al comienzo del embarazo.

Elementos craneales y poscraneales seleccionados que ilustran las características morfológicas observadas en el individuo JA13A

Pero ¿por qué nació así esta niña? El examen de los huesos no bastaba para responder. Por eso, el equipo analizó ADN antiguo extraído de los restos y comparó los resultados con los de otras personas que vivieron antiguamente en América del Sur.

La respuesta estaba en sus cromosomas, las estructuras que contienen nuestra información genética. Normalmente, cada persona tiene dos copias del cromosoma 13. En esta niña, los investigadores identificaron tres: una anomalía llamada trisomía 13, que puede provocar graves trastornos del desarrollo.

La ciclopía sigue siendo extremadamente rara: se produce en aproximadamente uno de cada 100.000 nacimientos. Los niños afectados suelen morir antes de nacer o poco después. Sin embargo, algunos indicios dentales de esta niña apuntan a un desarrollo de varios meses después del nacimiento. Sus huesos, en cambio, indican una muerte mucho más temprana.

Como la enfermedad pudo haber alterado el crecimiento de los dientes y los huesos, los científicos no pueden determinar con precisión cuánto tiempo vivió la niña. Por eso, sería imprudente afirmar que sobrevivió varios meses o deducir que recibió cuidados especiales.

Otro detalle llama la atención: su sepultura no se distingue de las prácticas funerarias nazcas conocidas para los niños pequeños. Las dos niñas descansaban en el mismo recipiente, sin objetos funerarios adicionales. Sin embargo, el análisis genético indica que no tenían la misma madre.

Queda un enigma que la genética no resuelve: ¿por qué enterraron juntas a estas dos niñas?