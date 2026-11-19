Dans le sud du Pérou, sur le site de Jauranga, des archéologues ont étudié les restes de deux très jeunes filles enterrées ensemble dans un récipient en céramique. Cette tombe appartient à la culture nazca, présente dans la région bien avant l'arrivée des Européens. L'un des deux crânes présentait une forme particulièrement inhabituelle.

Au lieu de deux cavités destinées à accueillir les yeux, les chercheurs n'en ont trouvé qu'une, au milieu du visage. Plusieurs os du nez étaient également absents. Cette malformation porte le nom de cyclopie. Elle apparaît lorsque le cerveau et le visage ne se séparent pas normalement au début de la grossesse.

Éléments crâniens et post-crâniens sélectionnés illustrant les caractéristiques morphologiques observées chez l'individu JA13A

Mais pourquoi cette enfant était-elle née ainsi ? L'examen des os ne suffisait pas à répondre. L'équipe a donc analysé de l'ADN ancien prélevé dans les restes, puis comparé les résultats à ceux d'autres personnes ayant vécu autrefois en Amérique du Sud.

La réponse se trouvait dans ses chromosomes, ces structures qui contiennent notre information génétique. Habituellement, chaque personne possède deux exemplaires du chromosome 13. Chez cette fillette, les chercheurs en ont identifié trois : une anomalie appelée trisomie 13, qui peut provoquer de graves troubles du développement.

La cyclopie reste extrêmement rare, avec environ une naissance sur 100 000. Les enfants concernés meurent généralement avant ou peu après leur naissance. Pourtant, certains indices dentaires de cette fillette correspondent à un développement de plusieurs mois après la naissance. Ses os, eux, indiquent un décès bien plus précoce.

La maladie ayant pu modifier la croissance des dents et des os, les scientifiques ne peuvent pas établir précisément combien de temps l'enfant a vécu. Il serait donc imprudent d'affirmer qu'elle a survécu plusieurs mois, ou de déduire qu'elle a reçu des soins particuliers.

Un autre détail attire l'attention : sa sépulture ne se distingue pas des pratiques funéraires nascas connues pour les jeunes enfants. Les deux petites filles reposaient dans le même récipient, sans objets funéraires supplémentaires. L'analyse génétique indique cependant qu'elles n'avaient pas la même mère.

Reste une énigme que la génétique ne résout pas : pourquoi ces deux enfants ont-ils été enterrés ensemble ?