Zwei supermassereiche Schwarze Löcher mit dem 1,5-Milliarden- beziehungsweise 400-Millionenfachen der Sonnenmasse wurden in unmittelbarer Nähe zueinander entdeckt. Am erstaunlichsten ist jedoch, dass diese Beobachtung gemacht wurde, als das Universum erst 900 Millionen Jahre alt war.

Ein internationales Team unter der Leitung von Silvia Onorato vom US-amerikanischen NOIRLab entdeckte die Objekte mithilfe des James-Webb-Weltraumteleskops. Die Forschenden untersuchten Beobachtungen von 200 weit entfernten Quasaren, als sie neben einem bereits bekannten Quasar einen zweiten Lichtpunkt entdeckten.

Künstlerische Darstellung eines wechselwirkenden Quasarpaares mit leuchtenden Akkretionsscheiben und Materiestrahlen.

Bildnachweis: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/M. Garlick — CC BY 4.0.

Ein Quasar entsteht, wenn ein supermassereiches Schwarzes Loch große Mengen Materie aufnimmt. Bevor das Gas die Grenze überschreitet, hinter der nichts mehr zurückkehren kann, erhitzt es sich und erzeugt intensive Strahlung. Diese kann heller sein als alle Sterne einer Galaxie zusammen.

Die Forschenden setzten ihre Beobachtungen mit dem Gemini-North-Teleskop auf Hawaii fort. Indem sie das Licht der beiden Quellen aufschlüsselten, konnten sie die Massen der Schwarzen Löcher abschätzen, die sie möglicherweise antreiben.

Die beiden Quasare wären nur 18.100 Lichtjahre voneinander entfernt. Zum Vergleich: Das entspricht etwa einem Fünftel des Durchmessers der Milchstraße. Der tatsächliche Abstand könnte jedoch größer sein, denn die Entfernung zwischen ihnen entlang der Sichtlinie ist noch nicht genau bekannt.

Ein Schwarzes Loch kann wachsen, indem es Materie aufnimmt oder mit anderen Schwarzen Löchern verschmilzt. Diese Prozesse benötigen jedoch Zeit. Das heutige Universum ist etwa 13,8 Milliarden Jahre alt. Als diese Quasare leuchteten, war seit dem Urknall weniger als eine Milliarde Jahre vergangen. Schon die Existenz eines einzigen so massereichen Schwarzen Lochs ist schwer zu erklären.

Die Nähe der beiden Objekte könnte jedoch einen Hinweis liefern. Wenn sich ihre jeweiligen Galaxien einander nähern, könnte ihre Gravitationswechselwirkung das Gas umverteilen und beide Schwarzen Löcher gleichzeitig mit Materie versorgen.

Möglicherweise befinden sie sich auch in einer besonders materiereichen Region, die ein schnelles Wachstum der Galaxien begünstigt.