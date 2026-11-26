Dois buracos negros supermassivos, com massas equivalentes a 1,5 bilhão e 400 milhões de vezes a massa do Sol, foram descobertos muito próximos um do outro. Mas o mais surpreendente é que essa observação foi feita quando o Universo tinha apenas 900 milhões de anos.

Uma equipe internacional liderada por Silvia Onorato, do NOIRLab americano, identificou esses objetos com a ajuda do telescópio espacial James Webb. Os pesquisadores analisavam observações de 200 quasares distantes quando descobriram um segundo ponto luminoso ao lado de um quasar já conhecido.

Representação artística de um par de quasares em interação, com seus discos de acreção luminosos e jatos de matéria.

Crédito: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/M. Garlick — CC BY 4.0.

Um quasar se forma quando um buraco negro supermassivo absorve grandes quantidades de matéria. Antes de cruzar o limite além do qual nada pode voltar, o gás se aquece e produz uma intensa radiação. Ela pode superar o brilho de todas as estrelas de uma galáxia.

Os pesquisadores deram continuidade às observações com o telescópio Gemini North, instalado no Havaí. Ao decompor a luz das duas fontes, conseguiram estimar as massas dos buracos negros que poderiam alimentá-las.

Os dois quasares estariam separados por apenas 18.100 anos-luz. Para comparar, essa distância equivale a cerca de um quinto do diâmetro da Via Láctea. No entanto, a distância real entre eles pode ser maior, pois a separação ao longo da linha de visada ainda é pouco conhecida.

Um buraco negro pode crescer ao absorver matéria ou se fundir com outros buracos negros. Mas esses processos levam tempo. O Universo atual tem cerca de 13,8 bilhões de anos. Na época em que esses quasares brilhavam, havia se passado menos de um bilhão de anos desde o Big Bang. A presença de um único buraco negro tão massivo já é difícil de explicar.

A proximidade dos dois objetos, porém, pode oferecer uma pista. Se suas galáxias estiverem se aproximando, a interação gravitacional entre elas pode redistribuir o gás e alimentar os dois buracos negros ao mesmo tempo.

Eles também podem estar em uma região especialmente rica em matéria, favorável ao rápido crescimento das galáxias.