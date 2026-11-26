Se han descubierto dos agujeros negros supermasivos, con masas respectivas de 1.500 millones y 400 millones de veces la del Sol, muy cerca uno del otro. Pero lo más sorprendente es que esta observación se realizó cuando el universo solo tenía 900 millones de años.

Un equipo internacional dirigido por Silvia Onorato, del NOIRLab estadounidense, detectó estos objetos gracias al telescopio espacial James-Webb. Los investigadores examinaban las observaciones de 200 cuásares lejanos cuando descubrieron un segundo punto luminoso junto a un cuásar ya conocido.

Recreación artística de un par de cuásares en interacción, representados con sus luminosos discos de acreción y sus chorros de materia.

Crédito: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/M. Garlick — CC BY 4.0.

Un cuásar se forma cuando un agujero negro supermasivo absorbe grandes cantidades de materia. Antes de cruzar el límite tras el cual nada puede regresar, el gas se calienta y produce una intensa radiación. Esta puede superar el brillo de todas las estrellas de una galaxia.

Los investigadores continuaron sus observaciones con el telescopio Gemini North, instalado en Hawái. Al descomponer la luz de las dos fuentes, pudieron estimar las masas de los agujeros negros que podrían alimentarlas.

Los dos cuásares estarían separados por solo 18.100 años luz. A modo de comparación, esa distancia representa aproximadamente una quinta parte del diámetro de la Vía Láctea. Sin embargo, la separación real podría ser mayor, porque la distancia entre ellos en la línea de visión sigue siendo poco conocida.

Un agujero negro puede crecer absorbiendo materia o fusionándose con otros agujeros negros. Pero estos procesos llevan tiempo. El universo actual tiene unos 13.800 millones de años. En la época en que brillaban estos cuásares, había transcurrido menos de mil millones de años desde el Big Bang. La presencia de un solo agujero negro tan masivo ya es difícil de explicar.

Sin embargo, la cercanía de los dos objetos podría aportar una pista. Si sus respectivas galaxias se están acercando, su interacción gravitatoria podría redistribuir el gas y alimentar al mismo tiempo ambos agujeros negros.

También podrían encontrarse en una región especialmente rica en materia, propicia para el rápido crecimiento de las galaxias.