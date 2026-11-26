Deux trous noirs supermassifs pesant respectivement 1,5 milliard et 400 millions de fois la masse du Soleil ont été découverts très proches l'un de l'autre. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que cette observation a été faite alors que l'Univers n'avait que 900 millions d'années.

Une équipe internationale dirigée par Silvia Onorato, du NOIRLab américain, a repéré ces objets grâce au télescope spatial James-Webb. Les chercheurs examinaient les observations de 200 quasars lointains lorsqu'ils ont découvert un second point lumineux à côté d'un quasar déjà connu.

Vue d'artiste d'une paire de quasars en interaction, représentés avec leurs disques d'accrétion lumineux et leurs jets de matière.

Crédit : International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/M. Garlick — CC BY 4.0.

Un quasar se forme lorsqu'un trou noir supermassif absorbe de grandes quantités de matière. Avant de franchir la limite au-delà de laquelle rien ne peut revenir, le gaz s'échauffe et produit un rayonnement intense. Celui-ci peut surpasser la luminosité de toutes les étoiles d'une galaxie.

Les chercheurs ont poursuivi leurs observations avec le télescope Gemini North, installé à Hawaï. En décomposant la lumière des deux sources, ils ont pu estimer les masses des trous noirs qui pourraient les alimenter.

Les deux quasars ne seraient séparés que de 18 100 années-lumière. À titre de comparaison, cette distance représente environ un cinquième du diamètre de la Voie lactée. Leur séparation réelle pourrait toutefois être supérieure, car la distance qui les sépare dans l'axe de visée reste mal connue.

Un trou noir peut grossir en absorbant de la matière ou en fusionnant avec d'autres trous noirs. Mais ces processus prennent du temps. L'Univers actuel a environ 13,8 milliards d'années. À l'époque où ces quasars brillaient, il s'était écoulé moins d'un milliard d'années depuis le Big Bang. La présence d'un seul trou noir aussi massif est déjà difficile à expliquer.

La proximité des deux objets pourrait cependant fournir un indice. Si leurs galaxies respectives sont en train de se rapprocher, leur interaction gravitationnelle pourrait redistribuer le gaz et alimenter simultanément les deux trous noirs.

Ils pourraient également se trouver dans une région particulièrement riche en matière, propice à la croissance rapide des galaxies.