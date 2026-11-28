SpaceX hat bei seinem Vorhaben, einen Teil der für künstliche Intelligenz benötigten IT-Infrastruktur ins All zu verlagern, eine wichtige regulatorische Hürde genommen. Am 25. November 2026 erteilte die US-amerikanische Federal Communications Commission (FCC) eine bedingte Genehmigung für eine Million Satelliten. Die unter dem Namen Starmind geplante Konstellation soll Daten für Nutzer auf der Erde verarbeiten. Ihre Aufgabe wäre damit eine ganz andere als die von Starlink, dem Internetzugangsnetz von SpaceX. Künstlerische Darstellung eines AI1-Satelliten der Starmind-Konstellation im Orbit.

Bildnachweis: SpaceX

Warum Rechenzentren im All errichten? Die Entwicklung künstlicher Intelligenz erfordert immer mehr Rechenleistung. Auf der Erde müssen für den Bau von Rechenzentren geeignete Grundstücke gefunden, eine ausreichende Stromversorgung sichergestellt und die Anlagen gekühlt werden. SpaceX will sich insbesondere von den Einschränkungen bei der Stromversorgung unabhängig machen, indem das Unternehmen die Solarenergie direkt nutzt. Auf manchen Umlaufbahnen können Satelliten nahezu ständig Sonnenlicht erhalten – ohne die Wetterschwankungen am Boden und den Wechsel zwischen Tag und Nacht. Weltraumanlagen könnten außerdem ohne Wasser zur Kühlung auskommen.

Wie sollen diese Satelliten funktionieren? Das erste von SpaceX vorgestellte Modell namens AI1 soll im ausgeklappten Zustand eine Spannweite von 75 Metern haben. Das Unternehmen arbeitet mit Nvidia zusammen, um seine Satelliten mit spezieller Hardware für künstliche Intelligenz auszustatten. Große Solarpaneele würden die Prozessoren mit Strom versorgen, während Radiatoren die bei den Berechnungen entstehende Wärme abführen. Anders als man vielleicht vermuten könnte, ist die Kühlung von Geräten im Weltraum nicht einfach. Im Vakuum des Weltraums lässt sich Wärme nämlich nicht durch einen Luftstrom abführen. Die Radiatoren müssen sie als Infrarotstrahlung abgeben. Die Satelliten könnten in Gruppen von etwa zehn Geräten zusammenarbeiten, die über sehr schnelle Laserkommunikation miteinander verbunden sind. Das Starlink-Netz würde den Datenaustausch zwischen diesen Gruppen und den Nutzern auf der Erde unterstützen.

Eine Million Satelliten bis 2040? Zum Vergleich: Die Starlink-Konstellation umfasst derzeit fast 11.200 Satelliten im Orbit. Das Starmind-Projekt könnte damit fast 90-mal so groß werden. Die von der FCC erteilte Genehmigung setzt für SpaceX mehrere Fristen: November 2033: Mindestens ein Satellit muss in Betrieb sein.

November 2035: 100.000 Satelliten müssen betriebsbereit sein.

November 2038: 500.000 Satelliten müssen betriebsbereit sein.

November 2040: Die Konstellation muss vollständig ausgebaut sein. Dabei handelt es sich um regulatorische Fristen, nicht um einen garantierten Startplan. Elon Musk plant seinerseits, bereits 2027 mit dem Ausbau zu beginnen. Die Satelliten sollen in Höhen zwischen 500 und 1.002 Kilometern verteilt werden. Für den Einsatz von Satelliten in Höhen über 600 Kilometern ist jedoch eine zusätzliche Genehmigung erforderlich. Die Umsetzung des Projekts wird maßgeblich von Starship abhängen, der schweren Trägerrakete von SpaceX, die vollständig wiederverwendbar sein soll. Das Unternehmen muss Satelliten in bisher unerreichter Geschwindigkeit herstellen und in den Orbit bringen.

Ein neues Wettrennen um IT-Infrastruktur im Weltraum SpaceX ist nicht das einzige Unternehmen, das diese Möglichkeit untersucht. Google entwickelt unter anderem das Projekt Suncatcher, um den Betrieb seiner Prozessoren für künstliche Intelligenz im Weltraum zu testen. Auch Blue Origin, das Raumfahrtunternehmen von Jeff Bezos, hat ein Projekt namens Sunrise vorgestellt. Es sieht eine Konstellation mit bis zu 51.600 Satelliten vor. Das junge Unternehmen Starcloud erprobt bereits Datenverarbeitung im Orbit.