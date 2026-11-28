SpaceX acaba de superar una etapa regulatoria en su proyecto de trasladar al espacio parte de la infraestructura informática necesaria para la inteligencia artificial. El 25 de noviembre de 2026, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) concedió una autorización condicional para un millón de satélites. Bautizada Starmind, esta constelación estaría destinada al procesamiento de datos para usuarios en la Tierra. Su función sería, por lo tanto, muy distinta de la de Starlink, la red de acceso a Internet de SpaceX. Representación artística de un satélite AI1 de la constelación Starmind en órbita.

Crédito: SpaceX

¿Por qué instalar centros de datos en el espacio? El desarrollo de la inteligencia artificial requiere una capacidad de cómputo cada vez mayor. En la Tierra, construir centros de datos implica encontrar terrenos, disponer de suficiente suministro eléctrico y refrigerar los equipos. SpaceX pretende, entre otras cosas, evitar las limitaciones relacionadas con el suministro eléctrico al aprovechar directamente la energía solar. En ciertas órbitas, los satélites pueden recibir luz solar casi de forma permanente, sin las variaciones meteorológicas que se producen en la superficie ni el ciclo de día y noche. Las instalaciones espaciales también podrían funcionar sin consumir agua para su refrigeración.

¿Cómo funcionarían estos satélites? El primer modelo presentado por SpaceX, bautizado AI1, tendría una envergadura de 75 metros una vez desplegado. La empresa trabaja con Nvidia para equipar sus satélites con hardware especializado en inteligencia artificial. Grandes paneles solares alimentarían los procesadores, y radiadores disiparían el calor generado por los cálculos. Aunque pueda parecer lo contrario, refrigerar equipos en el espacio no es una tarea sencilla. En efecto, en el vacío espacial, el calor no puede evacuarse mediante una corriente de aire. Los radiadores deben disiparlo en forma de radiación infrarroja. Los satélites podrían trabajar juntos en grupos de alrededor de diez unidades, conectadas mediante comunicaciones láser de muy alta velocidad. La red Starlink participaría en el intercambio de datos entre estos grupos y los usuarios terrestres.

¿Un millón de satélites para 2040? A modo de comparación, la constelación Starlink cuenta actualmente con cerca de 11.200 satélites en órbita. Por lo tanto, el proyecto Starmind podría alcanzar un tamaño casi 90 veces mayor. La autorización concedida por la FCC establece varios plazos para SpaceX: Noviembre de 2033: puesta en servicio de al menos un satélite.

Noviembre de 2035: 100.000 satélites operativos.

Noviembre de 2038: 500.000 satélites operativos.

Noviembre de 2040: despliegue completo de la constelación. Se trata de plazos regulatorios, no de un calendario de lanzamientos garantizado. Por su parte, Elon Musk prevé comenzar el despliegue a partir de 2027. Los satélites se distribuirían a altitudes de entre 500 y 1.002 kilómetros. Sin embargo, será necesaria una autorización adicional antes de desplegar unidades destinadas a operar por encima de los 600 kilómetros. La realización del proyecto dependerá en gran medida de Starship, el lanzador pesado de SpaceX diseñado para ser completamente reutilizable. La empresa tendrá que lograr fabricar y poner en órbita satélites a un ritmo sin precedentes.

Una nueva carrera por la infraestructura informática espacial SpaceX no es la única empresa que explora esta posibilidad. Google está desarrollando el proyecto Suncatcher para probar el funcionamiento de sus procesadores de inteligencia artificial en el espacio. Blue Origin, la empresa espacial de Jeff Bezos, también presentó un proyecto llamado Sunrise, que contempla una constelación de hasta 51.600 satélites. Por su parte, la joven empresa Starcloud ya está probando la computación en órbita.