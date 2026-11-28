A SpaceX acaba de dar um passo regulatório em seu projeto de transferir parte da infraestrutura de computação necessária para a inteligência artificial para o espaço. Em 25 de novembro de 2026, a Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC) concedeu uma autorização condicional para um milhão de satélites. Batizada de Starmind, essa constelação seria destinada ao processamento de dados para usuários na Terra. Seu papel, portanto, seria bem diferente do desempenhado pela Starlink, a rede de acesso à Internet da SpaceX. Representação artística de um satélite AI1 da constelação Starmind em órbita.

Crédito: SpaceX

Por que instalar centros de dados no espaço? O desenvolvimento da inteligência artificial exige capacidades de processamento cada vez maiores. Na Terra, a construção de centros de dados requer encontrar terrenos, dispor de fornecimento suficiente de energia elétrica e resfriar os equipamentos. A SpaceX pretende, entre outras coisas, contornar as limitações relacionadas ao fornecimento de energia elétrica, aproveitando diretamente a energia solar. Em algumas órbitas, os satélites podem receber luz solar quase continuamente, sem as variações climáticas encontradas no solo nem o ciclo de dia e noite. As instalações espaciais também poderiam funcionar sem consumir água para o resfriamento.

Como esses satélites funcionariam? O primeiro modelo apresentado pela SpaceX, batizado de AI1, teria uma envergadura de 75 metros quando estivesse aberto. A empresa trabalha com a Nvidia para equipar seus satélites com hardware especializado em inteligência artificial. Grandes painéis solares alimentariam os processadores, e radiadores dissipariam o calor gerado pelos cálculos. Ao contrário do que se poderia imaginar, resfriar equipamentos no espaço não é uma tarefa simples. Isso porque, no vácuo espacial, o calor não pode ser dissipado por uma corrente de ar. Os radiadores precisam dissipá-lo na forma de radiação infravermelha. Os satélites poderiam trabalhar juntos em grupos de cerca de dez aparelhos, conectados por comunicações a laser de altíssima velocidade. A rede Starlink participaria da troca de dados entre esses grupos e os usuários em terra.

Um milhão de satélites até 2040? Para comparação, a constelação Starlink conta atualmente com quase 11.200 satélites em órbita. Portanto, o projeto Starmind poderia chegar a um tamanho quase 90 vezes maior. A autorização concedida pela FCC estabelece vários prazos para a SpaceX: Novembro de 2033: entrada em operação de pelo menos um satélite.

Novembro de 2035: 100.000 satélites operacionais.

Novembro de 2038: 500.000 satélites operacionais.

Novembro de 2040: implantação completa da constelação. Esses são prazos regulatórios, e não um cronograma de lançamentos garantido. Elon Musk, por sua vez, pretende iniciar a implantação já em 2027. Os satélites seriam distribuídos em altitudes entre 500 e 1.002 quilômetros. No entanto, será necessária uma autorização adicional antes da implantação de aparelhos destinados a operar acima de 600 quilômetros. A realização do projeto dependerá bastante da Starship, o veículo lançador pesado da SpaceX projetado para ser totalmente reutilizável. A empresa precisará conseguir fabricar e colocar satélites em órbita em um ritmo sem precedentes.

Uma nova corrida por infraestrutura de computação espacial A SpaceX não é a única a explorar essa possibilidade. O Google, por exemplo, está desenvolvendo o projeto Suncatcher para testar o funcionamento de seus processadores de inteligência artificial no espaço. A Blue Origin, empresa espacial de Jeff Bezos, também apresentou um projeto chamado Sunrise, que prevê uma constelação de até 51.600 satélites. Já a startup Starcloud está experimentando a computação em órbita.