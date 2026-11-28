SpaceX vient de franchir une étape réglementaire dans son projet de déplacer une partie des infrastructures informatiques nécessaires à l'intelligence artificielle dans l'espace. Le 25 novembre 2026, la Commission fédérale des communications américaine (FCC) a accordé une autorisation conditionnelle portant sur un million de satellites. Baptisée Starmind, cette constellation serait destinée au traitement de données pour des utilisateurs sur Terre. Son rôle serait donc bien différent de celui de Starlink, le réseau d'accès à Internet de SpaceX. Vue d'artiste d'un satellite AI1 de la constellation Starmind en orbite.

Crédit : SpaceX

Pourquoi installer des centres de données dans l'espace ? Le développement de l'intelligence artificielle nécessite des capacités de calcul toujours plus importantes. Sur Terre, la construction de centres de données implique de trouver des terrains, de disposer d'une alimentation électrique suffisante et de refroidir les équipements. SpaceX entend notamment s'affranchir des contraintes liées à l'approvisionnement en électricité en exploitant directement l'énergie solaire. Certaines orbites permettent aux satellites de bénéficier d'un ensoleillement presque permanent, sans les variations météorologiques rencontrées au sol ni le cycle jour/nuit. Les installations spatiales pourraient également fonctionner sans consommer d'eau pour leur refroidissement.

Un million de satellites d'ici 2040 ? À titre de comparaison, la constellation Starlink compte actuellement près de 11 200 satellites en orbite. Le projet Starmind pourrait donc atteindre une taille près de 90 fois supérieure. L'autorisation délivrée par la FCC fixe plusieurs échéances à SpaceX : Novembre 2033 : mise en service d'au moins un satellite.

Novembre 2035 : 100 000 satellites opérationnels.

Novembre 2038 : 500 000 satellites opérationnels.

Novembre 2040 : déploiement complet de la constellation. Il s'agit de délais réglementaires, et non d'un calendrier de lancement garanti. Elon Musk envisage pour sa part de commencer le déploiement dès 2027. Les satellites seraient répartis à des altitudes comprises entre 500 et 1 002 kilomètres. Toutefois, une autorisation complémentaire sera nécessaire avant le déploiement d'appareils destinés à évoluer au-dessus de 600 kilomètres. La réalisation du projet dépendra largement de Starship, le lanceur lourd de SpaceX conçu pour être entièrement réutilisable. L'entreprise devra parvenir à fabriquer et à mettre en orbite des satellites à une cadence sans précédent.

Une nouvelle course aux infrastructures informatiques spatiales SpaceX n'est pas seul à explorer cette possibilité. Google développe notamment le projet Suncatcher pour tester le fonctionnement de ses processeurs d'intelligence artificielle dans l'espace. Blue Origin, la société spatiale de Jeff Bezos, a également présenté un projet baptisé Sunrise, portant sur une constellation pouvant atteindre 51 600 satellites. La jeune entreprise Starcloud expérimente pour sa part déjà le calcul informatique en orbite.