🚀 Starship erreicht den Orbit und setzt erstmals 26 Satelliten aus

Nach etwa zehn Flügen auf suborbitalen Flugbahnen hat Starship nun die entscheidende Hürde genommen, um eine echte orbitale Trägerrakete zu werden.

Der 14. Testflug startete am 28. September von Starbase in Texas. Die 124 Meter hohe Rakete besteht aus dem Booster Super Heavy und dem darüber angeordneten Starship. Die vorherigen Flüge erreichten zwar den Weltraum, ihre Geschwindigkeit blieb jedoch absichtlich zu niedrig, um die Erde zu umkreisen.

Starship, gesehen von einem Starlink-V3-Satelliten, der während Flug 14 gerade ausgesetzt wurde, mit der Erde im Hintergrund.

Quelle: SpaceX

Diesmal setzte die Oberstufe ihren Aufstieg trotz des vorzeitigen Ausfalls eines ihrer Raptor-3-Triebwerke fort. Die anderen glichen dies während der Antriebsphase aus. Nach mehreren Minuten mit Überprüfungen genehmigte SpaceX eine erneute Zündung im Flug, die erforderlich war, um die endgültige Geschwindigkeit zu erreichen und die Umlaufbahn zu stabilisieren.

Das für diesen Vorgang ausgewählte Triebwerk zündete 19 Sekunden lang erneut. Starship erreichte damit eine niedrige Erdumlaufbahn in etwa 276 Kilometern Höhe. Anders gesagt: Es stieg nicht mehr nur sehr hoch auf, sondern bewegte sich horizontal schnell genug, um weiter um die Erde zu kreisen, ohne sofort wieder abzustürzen.

Anschließend setzte das Raumschiff 26 Starlink-V3-Satelliten aus. Jeder von ihnen wiegt etwa 2 Tonnen, wodurch sie zu groß sind, um in der Nutzlastverkleidung der Falcon 9 Platz zu finden. SpaceX zufolge kann jeder V3-Satellit die Kapazität des Netzes um bis zu 1 Terabit pro Sekunde erhöhen – etwa das Zehnfache eines V2 Mini.

Starship führt am Ende von Flug 14 im nördlichen Pazifischen Ozean sein Wasserlandemanöver durch.

Quelle: SpaceX

Super Heavy kehrte seinerseits kontrolliert zum Golf von Mexiko zurück und landete im Wasser. Das Raumschiff sollte fast zehn Stunden im Einsatz bleiben. Nach dem Triebwerksvorfall entschied sich SpaceX vorsichtshalber, es bereits nach etwa drei Stunden zurückkehren zu lassen.

Das Bremsmanöver zum Verlassen der Umlaufbahn verlief wie geplant. Danach durchquerte Starship die Atmosphäre und steuerte auf ein Gebiet nördlich von Hawaii zu. Unmittelbar vor der Wasserlandung richtete es sich senkrecht aus und explodierte. Das Fahrzeug war nicht dafür vorgesehen, nach dieser Rückkehr auf dem Meer geborgen zu werden.

Dieser Flug verändert vor allem den Charakter der Tests: Starship transportierte eine einsatzfähige Nutzlast in den Orbit. Die Trägerrakete soll insbesondere für künftige Starlink-Aussetzungen eingesetzt werden. Eine angepasste Version wurde außerdem von der NASA ausgewählt, um im Rahmen des Artemis-Programms Astronauten auf dem Mond abzusetzen.

Bei den nächsten Tests müssen noch längere Aufenthalte im Orbit und anschließend der Treibstofftransfer zwischen zwei Starships erprobt werden. Dieser Vorgang ist für die von der NASA geplanten Mondmissionen erforderlich. SpaceX bereitet außerdem die Rückkehr eines Starships zu seinem Startgelände vor, bei der es von den Armen des Startturms aufgefangen werden soll.