Ein Riesenstern scheint seinen Begleiter verschlungen zu haben, bevor es zu einem spektakulären Lichtausbruch kam.

Das Ereignis fand in der Andromedagalaxie statt, der Nachbarin unserer Milchstraße. Astronomen gaben dem System den Spitznamen Bao; seine offizielle Bezeichnung lautet AT 2025abao. Dank Beobachtungen mit mehreren Teleskopen, darunter James-Webb, konnten sie ein spektakuläres Ereignis rekonstruieren.

Rekonstruktion der Verschmelzung des Sternsystems Bao in der Andromedagalaxie in vier Phasen: Ruhephase, Annäherung der Sterne, Ausbruch und Ausbreitung des Staubs nach der Verschmelzung.

Illustration: NASA, ESA, CSA, STScI, Leah Hustak; wissenschaftliche Daten: Viraj Karambelkar (Columbia University).

Zu Beginn kreisten zwei Sterne umeinander. Der größere war ein Überriese: Modellen zufolge hatte er etwa die siebenfache Masse der Sonne und einen 350-mal größeren Radius. Sein kleinerer Begleiter dürfte eine Masse von etwa 70 Prozent der unserer Sonne gehabt haben.

Sehr lange setzte das Paar seinen Umlauf fort. Dann näherte sich der kleinere Stern so weit, dass er auf die äußeren Schichten des Riesensterns traf. Beim Durchqueren dieses Gases verlor er Energie und begann, spiralförmig zum Zentrum hinabzusinken. Die letzte Annäherung dürfte nur sieben Umläufe gedauert haben.

Diese Begegnung begann, die Helligkeit des Systems zu verändern. Alte Beobachtungen zeigen eine gleichbleibende Helligkeit vor 2018; 2023 wurde dann eine ungewöhnliche Aktivität festgestellt. Im September 2024 beobachteten die Astronomen außerdem eine Zunahme der Helligkeit und Staubauswürfe.

Die Andromedagalaxie und die Position des Sternsystems AT 2025abao, das den Spitznamen Bao trägt. Rechts zeigen vier Beobachtungen seine Entwicklung vor, während und nach dem Ausbruch von 2025.

Bildnachweis: NASA, ESA, CSA, STScI, V. Karambelkar, K. De; Bildbearbeitung: A. Pagan; R. Gendler, DSS.

Am 17. Oktober 2025 wurde ein Ausbruch entdeckt: Die Helligkeit nahm rasch zu und erreichte nach etwa einer Woche ihren Höchststand. Weitere Instrumente verfolgten die Veränderungen im sichtbaren Licht und im Infrarotbereich. Letzterer ermöglicht es insbesondere, den heißen Staub um die Sterne zu untersuchen.

James-Webb beobachtete Bao am 24. Dezember 2025, nur 47 Tage nach dem Höhepunkt des Ausbruchs. Seine Messungen halfen den Forschenden, die ausgestoßene Materie zu untersuchen und die Beobachtungen mit Simulationen zu vergleichen. Ihrem Szenario zufolge stürzte der kleinere Stern schließlich in den Kern des Überriesen.

Dieser zeitliche Ablauf ist besonders wertvoll, da sich solche Ereignisse nur schwer vorhersagen lassen und unterschiedliche Ausgänge haben können.

Eine Frage bleibt offen: Masse und endgültiges Erscheinungsbild des verbliebenen Sterns sind noch nicht geklärt. Künftige Beobachtungen müssen seine Entwicklung verfolgen. Die Astronomen hoffen außerdem, dass die großen Himmelsdurchmusterungen des Weltraumteleskops Nancy-Grace-Roman weitere vergleichbare Phänomene aufspüren werden.