Una estrella gigante parece haber engullido a su compañera antes de provocar una espectacular erupción luminosa.

El evento tuvo lugar en la galaxia de Andrómeda, vecina de nuestra Vía Láctea. Los astrónomos apodaron al sistema Bao, designado oficialmente AT 2025abao. Gracias a las observaciones de varios telescopios, entre ellos James Webb, pudieron reconstruir un evento espectacular.

Recreación en cuatro etapas de la fusión del sistema estelar Bao, en la galaxia de Andrómeda: fase tranquila, acercamiento de las estrellas, erupción y expansión del polvo tras la fusión.

Ilustración: NASA, ESA, CSA, STScI, Leah Hustak; datos científicos: Viraj Karambelkar (Universidad de Columbia).

Al principio, dos estrellas giraban una alrededor de la otra. La más grande era una supergigante: según los modelos, tenía unas siete veces la masa del Sol y un radio 350 veces mayor. Su pequeña compañera habría tenido una masa cercana al 70 % de la de nuestra estrella.

Durante mucho tiempo, la pareja continuó girando. Luego, la estrella pequeña se acercó hasta alcanzar las capas externas de la gigante. Al atravesar ese gas, perdió energía y empezó a descender en espiral hacia el centro. El acercamiento final habría durado solo siete órbitas.

Este encuentro empezó a modificar el brillo del sistema. Las observaciones antiguas muestran una luminosidad estable antes de 2018 y, después, una actividad inusual detectada en 2023. En septiembre de 2024, los astrónomos también observaron un aumento de la luz y expulsiones de polvo.

La galaxia de Andrómeda y la ubicación del sistema estelar AT 2025abao, apodado Bao. A la derecha, cuatro observaciones muestran su evolución antes, durante y después de la erupción de 2025.

Créditos: NASA, ESA, CSA, STScI, V. Karambelkar, K. De; procesamiento: A. Pagan; R. Gendler, DSS.

El 17 de octubre de 2025 se detectó una erupción: la luminosidad aumentó rápidamente y alcanzó su máximo en aproximadamente una semana. Otros instrumentos siguieron los cambios en la luz visible e infrarroja. Esta última permite estudiar, en particular, el polvo caliente que rodea las estrellas.

James Webb observó Bao el 24 de diciembre de 2025, solo 47 días después del máximo de la erupción. Sus mediciones ayudaron a los investigadores a estudiar la materia expulsada y a comparar las observaciones con simulaciones. Su escenario indica que la estrella pequeña terminó sumergiéndose en el núcleo de la supergigante.

Esta cronología es especialmente valiosa, ya que resulta difícil predecir eventos de este tipo y pueden tener varios desenlaces.

Queda una incógnita: aún no se han determinado la masa ni el aspecto definitivo de la estrella restante. Futuras observaciones deberán seguir su evolución. Los astrónomos también cuentan con los grandes sondeos del telescopio espacial Nancy Grace Roman para detectar más fenómenos similares.