Uma estrela gigante parece ter engolido sua companheira antes de provocar uma espetacular erupção luminosa.

O evento ocorreu na galáxia de Andrômeda, vizinha da nossa Via Láctea. Os astrônomos apelidaram o sistema de Bao, oficialmente identificado como AT 2025abao. Com observações de vários telescópios, incluindo o James Webb, eles conseguiram reconstituir um evento espetacular.

Reconstrução em quatro etapas da fusão do sistema estelar Bao, na galáxia de Andrômeda: fase tranquila, aproximação das estrelas, erupção e expansão da poeira após a fusão.

Ilustração: NASA, ESA, CSA, STScI, Leah Hustak; dados científicos: Viraj Karambelkar (Universidade Columbia).

No início, duas estrelas giravam uma em torno da outra. A maior era uma supergigante: segundo os modelos, tinha cerca de sete vezes a massa do Sol e um raio 350 vezes maior. Sua pequena companheira teria uma massa próxima de 70% da massa da nossa estrela.

Durante muito tempo, o par continuou sua dança orbital. Então, a estrela menor se aproximou a ponto de alcançar as camadas externas da gigante. Ao atravessar esse gás, perdeu energia e começou a espiralar em direção ao centro. A aproximação final teria levado apenas sete órbitas.

Esse encontro começou a alterar o brilho do sistema. Observações antigas mostram uma luminosidade estável antes de 2018 e, depois, uma atividade incomum detectada em 2023. Em setembro de 2024, os astrônomos também observaram um aumento da luz e a liberação de poeira.

A galáxia de Andrômeda e a posição do sistema estelar AT 2025abao, apelidado de Bao. À direita, quatro observações mostram sua evolução antes, durante e depois da erupção de 2025.

Crédito: NASA, ESA, CSA, STScI, V. Karambelkar, K. De; processamento: A. Pagan; R. Gendler, DSS.

Em 17 de outubro de 2025, uma erupção foi detectada: a luminosidade aumentou rapidamente e atingiu o máximo em cerca de uma semana. Outros instrumentos acompanharam as mudanças na luz visível e infravermelha. Esta última permite, em especial, estudar a poeira quente que envolve as estrelas.

O James Webb observou Bao em 24 de dezembro de 2025, apenas 47 dias após o pico da erupção. Suas medições ajudaram os pesquisadores a estudar a matéria expelida e a comparar as observações com simulações. O cenário proposto indica que a estrela menor acabou mergulhando no coração da supergigante.

Essa cronologia é especialmente valiosa, pois é difícil prever eventos desse tipo, que podem ter vários desfechos.

Uma incógnita permanece: a massa e a aparência definitivas da estrela remanescente ainda não foram determinadas. Observações futuras terão de acompanhar sua evolução. Os astrônomos também esperam contar com os grandes levantamentos do telescópio espacial Nancy Grace Roman para detectar mais fenômenos semelhantes.