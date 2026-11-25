Une étoile géante semble avoir englouti sa compagne avant de provoquer une spectaculaire éruption lumineuse.

L'événement s'est déroulé dans la galaxie d'Andromède, voisine de notre Voie lactée. Les astronomes ont surnommé le système Bao, officiellement désigné AT 2025abao. Grâce aux observations de plusieurs télescopes, dont James-Webb, ils ont pu reconstituer un évènement spectaculaire.

Reconstitution en quatre étapes de la fusion du système stellaire Bao, dans la galaxie d'Andromède : phase calme, rapprochement des étoiles, éruption et expansion des poussières après la fusion.

Illustration : NASA, ESA, CSA, STScI, Leah Hustak ; données scientifiques : Viraj Karambelkar (Columbia University).

Au départ, deux étoiles tournaient l'une autour de l'autre. La plus grande était une supergéante : selon les modèles, elle possédait environ sept fois la masse du Soleil et un rayon 350 fois supérieur. Sa petite compagne aurait eu une masse proche de 70 % de celle de notre étoile.

Pendant très longtemps, le couple a poursuivi sa ronde. Puis la petite étoile s'est rapprochée au point de rencontrer les couches externes de la géante. En traversant ce gaz, elle a perdu de l'énergie et s'est mise à descendre en spirale vers le centre. Le rapprochement final aurait pris seulement sept orbites.

Cette rencontre a commencé à modifier l'éclat du système. Des observations anciennes montrent une luminosité stable avant 2018, puis une activité inhabituelle repérée en 2023. En septembre 2024, les astronomes ont également observé une augmentation de la lumière et des rejets de poussière.

La galaxie d'Andromède et la position du système stellaire AT 2025abao, surnommé Bao. À droite, quatre observations montrent son évolution avant, pendant et après l'éruption de 2025.

Crédit : NASA, ESA, CSA, STScI, V. Karambelkar, K. De ; traitement : A. Pagan ; R. Gendler, DSS.

Le 17 octobre 2025, une éruption a été détectée : la luminosité a rapidement augmenté, atteignant son maximum en une semaine environ. D'autres instruments ont suivi les changements de lumière visible et infrarouge. Cette dernière permet notamment d'étudier la poussière chaude qui entoure les étoiles.

James-Webb a observé Bao le 24 décembre 2025, seulement 47 jours après le maximum de l'éruption. Ses mesures ont aidé les chercheurs à étudier la matière expulsée et à comparer les observations à des simulations. Leur scénario indique que la petite étoile a fini par plonger vers le cœur de la supergéante.

Cette chronologie est particulièrement précieuse, car de tels événements sont difficiles à prévoir et peuvent connaître plusieurs issues.

Une inconnue demeure : la masse et l'apparence définitives de l'étoile restante ne sont pas encore établies. De futures observations devront suivre son évolution. Les astronomes comptent aussi sur les grands relevés du télescope spatial Nancy-Grace-Roman pour repérer davantage de phénomènes comparables.