Prüfungszeiten hinterlassen offenbar eine unerwartete Spur in den Abwasserleitungen von Universitäten.

Der Stress von Studierenden wird gewöhnlich mit Fragebögen oder Gesprächen gemessen. Australische Forschende wählten eine andere Methode: Sie analysierten das Wasser, das aus den Universitätsgebäuden abfließt. Ihre in der Zeitschrift Nature Water veröffentlichten Ergebnisse zeigen, dass bestimmte biologische Veränderungen auf dem gesamten Campus festgestellt werden können.

Studierende bei einer Prüfung.

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Die Idee beruht auf einem einfachen Phänomen. Unser Körper scheidet mit dem Urin natürlich produzierte Substanzen sowie Spuren von eingenommenen Medikamenten und Getränken aus. Ein Teil dieser Substanzen gelangt in die Kanalisation. Indem sie das Wasser an einer Sammelstelle entnehmen, können Wissenschaftler kollektive Trends beobachten, ohne von jeder einzelnen Person eine Probe anfordern zu müssen.

Das Team der University of Queensland untersuchte Proben, die 2022 auf einem australischen Campus mit etwa 30.000 Menschen entnommen worden waren. Es verglich die Vorlesungswochen mit den Prüfungszeiten. Um zu überprüfen, dass die Veränderungen nicht einfach die gesamte Stadt betrafen, analysierte es außerdem das Abwasser eines angrenzenden Gebiets mit etwa 120.000 Einwohnern.

Das deutlichste Signal betraf eine Substanz namens 8-OHG. Sie entsteht unter anderem, wenn bestimmte Moleküle in unseren Zellen durch chemische Reaktionen geschädigt werden. Die Forschenden verwenden sie als Indikator für oxidativen Stress, ein biologisches Phänomen, das mit verschiedenen Belastungen des Körpers einhergehen kann.

Während der Prüfungen nahm die Menge dieses Indikators auf dem Campus stärker zu als im Vergleichsgebiet. Ein zweiter Indikator entwickelte sich in dieselbe Richtung, doch die Belege dafür waren weniger eindeutig.

Die Forschenden suchten außerdem nach Spuren mehrerer Antidepressiva. Einige nahmen während der Prüfungen zu.

Überraschung: Die mit Koffein verbundenen Spuren gingen im Vergleich zum Kontrollgebiet zurück. Es wäre daher irreführend, aus den Abwasserdaten direkt abzuleiten, dass Studierende beim Lernen mehr Kaffee trinken. Die Messwerte können sich in diesem Zeitraum auch durch Veränderungen bei der Nutzung des Campus verändern.

Diese Methode hat eine wichtige Einschränkung: Die Toiletten werden auch von Lehrkräften, Beschäftigten und Besuchern genutzt.