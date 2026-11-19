Los períodos de exámenes dejarían una huella inesperada en las tuberías de las universidades.

El estrés de los estudiantes se mide habitualmente mediante cuestionarios o entrevistas. Unos investigadores australianos eligieron otro método: analizar el agua que sale de los edificios universitarios. Sus resultados, publicados en la revista Nature Water, muestran que algunos cambios biológicos pueden detectarse a escala de todo un campus.

Estudiantes realizando un examen.

Andy Barbour · Pexels

La idea se basa en un fenómeno sencillo. Nuestro organismo elimina por la orina sustancias producidas de forma natural, así como restos de medicamentos y bebidas consumidas. Parte de estas sustancias llega a las aguas residuales. Al recoger agua en un punto de recolección, los científicos pueden observar tendencias colectivas sin pedir una muestra a cada persona.

El equipo de la Universidad de Queensland estudió muestras recogidas en 2022 en un campus australiano frecuentado por unas 30 000 personas. Comparó las semanas de clase con los períodos de exámenes. Para comprobar que las variaciones no afectaban simplemente a toda la ciudad, también analizó las aguas residuales de un sector cercano que reunía a unos 120 000 habitantes.

La señal más clara correspondía a una sustancia llamada 8-OHG. Aparece, entre otras situaciones, cuando ciertas moléculas de nuestras células sufren daños relacionados con reacciones químicas. Los investigadores la utilizan como indicador de estrés oxidativo, un fenómeno biológico que puede acompañar a distintas exigencias a las que se ve sometido el organismo.

Durante los exámenes, la cantidad de este indicador aumentaba más en el campus que en la zona de comparación. Un segundo indicador evolucionaba en el mismo sentido, pero las pruebas eran menos sólidas.

Los investigadores también buscaron rastros de varios antidepresivos. Algunos aumentaban durante los exámenes.

Sorpresa: los rastros asociados a la cafeína disminuían en comparación con el sector de referencia. Por tanto, sería engañoso deducir directamente de las aguas residuales que los estudiantes beben más café cuando estudian. Las mediciones también pueden variar debido a los cambios en la afluencia al campus durante este período.

Este método presenta una limitación importante: los aseos también son utilizados por profesores, empleados y visitantes.