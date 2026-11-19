Les périodes d'examens laisseraient une trace inattendue dans les canalisations des universités.

Le stress des étudiants se mesure habituellement avec des questionnaires ou des entretiens. Des chercheurs australiens ont choisi une autre méthode : analyser l'eau qui quitte les bâtiments universitaires. Leurs résultats, publiés dans la revue Nature Water, montrent que certains changements biologiques peuvent être repérés à l'échelle d'un campus entier.

Étudiants passant un examen.

Andy Barbour · Pexels

L'idée repose sur un phénomène simple. Notre organisme rejette dans les urines des substances produites naturellement, ainsi que des traces de médicaments et de boissons consommées. Une partie de ces substances se retrouve dans les égouts. En prélevant l'eau à un point de collecte, les scientifiques peuvent observer des tendances collectives sans demander d'échantillon à chaque personne.

L'équipe de l'université du Queensland a étudié des prélèvements réalisés en 2022 sur un campus australien fréquenté par environ 30 000 personnes. Elle a comparé les semaines de cours aux périodes d'examens. Pour vérifier que les variations ne concernaient pas simplement toute la ville, elle a aussi analysé les eaux usées d'un secteur voisin regroupant environ 120 000 habitants.

Le signal le plus net concernait une substance appelée 8-OHG. Elle apparaît notamment lorsque certaines molécules de nos cellules subissent des dommages liés à des réactions chimiques. Les chercheurs l'utilisent comme indicateur de stress oxydatif, un phénomène biologique qui peut accompagner différentes contraintes subies par l'organisme.

Pendant les examens, la quantité de cet indicateur augmentait davantage sur le campus que dans la zone de comparaison. Un second indicateur évoluait dans le même sens, mais les preuves étaient moins solides.

Les chercheurs ont également recherché des traces de plusieurs antidépresseurs. Certaines augmentaient durant les examens.

Surprise : les traces associées à la caféine diminuaient par rapport au secteur témoin. Il serait donc trompeur de déduire directement des eaux usées que les étudiants boivent davantage de café lorsqu'ils révisent. Les mesures peuvent aussi varier avec les modifications de fréquentation du campus pendant cette période.

Cette méthode comporte une limite importante : les toilettes sont également utilisées par les enseignants, les employés et les visiteurs.