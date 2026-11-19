Os períodos de exames deixariam uma marca inesperada nas canalizações das universidades.

O estresse dos estudantes costuma ser medido com questionários ou entrevistas. Pesquisadores australianos escolheram outro método: analisar a água que sai dos edifícios universitários. Seus resultados, publicados na revista Nature Water, mostram que algumas mudanças biológicas podem ser detectadas em todo um campus.

Estudantes fazendo uma prova.

Andy Barbour · Pexels

A ideia se baseia em um fenômeno simples. Nosso organismo elimina na urina substâncias produzidas naturalmente, além de traços de medicamentos e bebidas consumidas. Parte dessas substâncias chega aos esgotos. Ao coletar a água em um ponto de coleta, os cientistas podem observar tendências coletivas sem pedir uma amostra a cada pessoa.

A equipe da Universidade de Queensland estudou amostras coletadas em 2022 em um campus australiano frequentado por cerca de 30.000 pessoas. Ela comparou as semanas de aulas aos períodos de exames. Para verificar se as variações não diziam respeito simplesmente à cidade inteira, também analisou as águas residuais de uma área vizinha que reunia cerca de 120.000 habitantes.

O sinal mais claro dizia respeito a uma substância chamada 8-OHG. Ela aparece especialmente quando algumas moléculas das nossas células sofrem danos relacionados a reações químicas. Os pesquisadores a utilizam como indicador de estresse oxidativo, um fenômeno biológico que pode acompanhar diferentes tensões sofridas pelo organismo.

Durante os exames, a quantidade desse indicador aumentava mais no campus do que na área de comparação. Um segundo indicador evoluía na mesma direção, mas as evidências eram menos sólidas.

Os pesquisadores também procuraram traços de vários antidepressivos. Alguns aumentavam durante os exames.

Surpresa: os traços associados à cafeína diminuíam em comparação com a área de controle. Portanto, seria enganoso deduzir diretamente das águas residuais que os estudantes bebem mais café quando estudam para as provas. As medições também podem variar com as mudanças na frequência do campus durante esse período.

Esse método tem uma limitação importante: os banheiros também são usados por professores, funcionários e visitantes.