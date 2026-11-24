Una extraña anomalía se repite exactamente cada minuto en redes eléctricas separadas por océanos.

Desde hace años, los instrumentos registran una pequeña variación que se repite con una regularidad sorprendente. Aparece en varias redes eléctricas, especialmente en Europa, América y Australia. Sin embargo, estas instalaciones no están conectadas entre sí. Unos investigadores alemanes rastrearon esta señal.

Para entender esta anomalía, hay que saber que la red debe producir casi exactamente tanta electricidad como la que consumen sus usuarios. Cuando la demanda aumenta de repente, la frecuencia de la corriente disminuye ligeramente. En Europa, normalmente ronda los 50 hercios, es decir, 50 ciclos por segundo. Los operadores vigilan constantemente sus pequeñas variaciones.

Por lo general, los aparatos se encienden y se apagan en momentos distintos. Pero en este caso, la caída se repite cada 60 segundos, con una precisión notable. Este ritmo llevó a los científicos a pensar en máquinas controladas por un reloj. Aún tenían que averiguar cuáles, entre los innumerables equipos conectados a las redes.

El equipo instaló instrumentos de medición en 80 puntos de un centro de investigación alemán, en Jülich. Pronto surgió una pista: los edificios equipados con sistemas de alimentación de emergencia presentaban el mismo ritmo. Estas instalaciones utilizan baterías para mantener los equipos en funcionamiento cuando se produce un corte del suministro, por ejemplo, en un centro de datos.

Algunos sistemas de alimentación comprueban automáticamente sus baterías al comienzo de cada minuto. Estas comprobaciones provocan breves aumentos del consumo eléctrico. En un solo edificio, son pequeños. Pero si muchas máquinas realizan la comprobación al mismo tiempo, sus efectos pueden acumularse.

Muchos de estos sistemas sincronizan sus relojes con una hora de referencia. Por eso, una comprobación programada al comienzo de cada minuto puede iniciarse casi simultáneamente en todos los lugares donde haya este tipo de aparatos.

Las oscilaciones medidas siguen siendo demasiado débiles para representar, por ahora, una amenaza inmediata para el suministro eléctrico. Sin embargo, pueden someter innecesariamente a algunos equipos a un esfuerzo adicional. En las centrales hidroeléctricas, por ejemplo, las turbinas pueden experimentar pequeñas variaciones de velocidad, lo que puede contribuir a su desgaste.

Ya se está estudiando una solución: escalonar las comprobaciones aleatoriamente en lugar de iniciarlas todas al mismo tiempo. Un fabricante con el que contactó el equipo incluso modificó su software para que estas comprobaciones fueran menos regulares. Los científicos aún deben determinar si otros aparatos, como las bombas de calor, también contribuyen al fenómeno.