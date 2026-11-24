Une étrange anomalie revient précisément toutes les minutes sur des réseaux électriques pourtant séparés par des océans.

Depuis des années, des instruments enregistrent une petite variation qui revient avec une régularité étonnante. Elle apparaît sur plusieurs réseaux électriques, notamment en Europe, en Amérique et en Australie. Pourtant, ces installations ne sont pas reliées entre elles. Des chercheurs allemands ont pisté ce signal.

Pour comprendre cette anomalie, il faut savoir que le réseau doit produire presque exactement autant d'électricité que ses utilisateurs en consomment. Lorsque la demande augmente soudainement, la fréquence du courant baisse légèrement. En Europe, elle se situe normalement autour de 50 hertz, soit 50 alternances par seconde. Les gestionnaires surveillent constamment ses petites variations.

Habituellement, les appareils s'allument et s'éteignent à des moments différents. Mais ici, la baisse revient toutes les 60 secondes, avec une précision remarquable. Ce rythme a orienté les scientifiques vers des machines commandées par une horloge. Encore fallait-il trouver lesquelles, parmi les innombrables équipements raccordés aux réseaux.

L'équipe a installé des instruments de mesure sur 80 points d'un centre de recherche allemand, à Jülich. Une piste s'est rapidement dégagée : les bâtiments équipés de systèmes d'alimentation de secours présentaient le même rythme. Ces installations utilisent des batteries pour maintenir des équipements en marche lorsqu'une coupure survient, par exemple dans un centre informatique.

Certaines alimentations vérifient automatiquement leurs batteries au début de chaque minute. Ces contrôles provoquent de très brèves hausses de consommation électrique. À l'échelle d'un seul bâtiment, elles sont faibles. Mais si de nombreuses machines effectuent leur contrôle simultanément, leurs effets peuvent s'additionner.

Beaucoup de ces installations règlent leur horloge sur une heure de référence. Un contrôle programmé au début de chaque minute peut alors démarrer presque simultanément partout où se trouve ce type d'appareils.

Les oscillations mesurées restent trop faibles pour représenter, à ce stade, une menace immédiate pour l'approvisionnement électrique. Elles peuvent néanmoins solliciter inutilement certains équipements. Dans les centrales hydroélectriques, les turbines peuvent notamment subir de petites variations de vitesse, ce qui peut contribuer à leur usure.

Une solution est déjà à l'étude : décaler aléatoirement les contrôles au lieu de les lancer tous au même instant. Un fabricant contacté par l'équipe a même modifié son logiciel pour rendre ces vérifications moins régulières. Les scientifiques doivent encore déterminer si d'autres appareils, comme les pompes à chaleur, participent eux aussi au phénomène.