Uma estranha anomalia retorna exatamente a cada minuto em redes elétricas separadas por oceanos.

Há anos, instrumentos registram uma pequena variação que se repete com regularidade surpreendente. Ela aparece em várias redes elétricas, especialmente na Europa, na América e na Austrália. Ainda assim, essas instalações não estão conectadas entre si. Pesquisadores alemães rastrearam esse sinal.

Para entender essa anomalia, é preciso saber que a rede deve produzir quase exatamente a mesma quantidade de eletricidade que seus usuários consomem. Quando a demanda aumenta de repente, a frequência da corrente cai um pouco. Na Europa, ela normalmente fica em torno de 50 hertz, ou seja, 50 ciclos por segundo. Os operadores monitoram constantemente essas pequenas variações.

Em geral, os aparelhos ligam e desligam em momentos diferentes. Neste caso, porém, a queda se repete a cada 60 segundos, com precisão notável. Esse ritmo levou os cientistas a investigar máquinas controladas por um relógio. Ainda era preciso descobrir quais, entre os inúmeros equipamentos conectados às redes.

A equipe instalou instrumentos de medição em 80 pontos de um centro de pesquisa alemão, em Jülich. Uma pista logo surgiu: os edifícios equipados com sistemas de alimentação de emergência apresentavam o mesmo ritmo. Essas instalações usam baterias para manter os equipamentos funcionando quando ocorre uma queda de energia, por exemplo, em um centro de dados.

Algumas fontes de alimentação verificam automaticamente suas baterias no início de cada minuto. Essas verificações provocam breves aumentos no consumo de eletricidade. Em um único edifício, eles são pequenos. Mas, se muitas máquinas fazem a verificação ao mesmo tempo, seus efeitos podem se somar.

Muitas dessas instalações ajustam seus relógios com base em um horário de referência. Assim, uma verificação programada para o início de cada minuto pode começar quase simultaneamente em todos os lugares onde há esse tipo de aparelho.

As oscilações medidas ainda são pequenas demais para representar, neste momento, uma ameaça imediata ao fornecimento de eletricidade. Ainda assim, elas podem sobrecarregar certos equipamentos sem necessidade. Em usinas hidrelétricas, por exemplo, as turbinas podem sofrer pequenas variações de velocidade, o que pode contribuir para seu desgaste.

Uma solução já está sendo estudada: distribuir as verificações aleatoriamente ao longo do tempo, em vez de iniciá-las todas no mesmo instante. Um fabricante contatado pela equipe chegou a modificar seu software para tornar essas verificações menos regulares. Os cientistas ainda precisam determinar se outros aparelhos, como as bombas de calor, também contribuem para o fenômeno.