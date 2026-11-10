🛰️ Weltraumteleskop Swift ist auf die Erde gestürzt: Wo sind die Trümmer?

Das Weltraumteleskop Swift der NASA hat seinen Flug über Indonesien beendet. Sein Wiedereintritt in die Atmosphäre am 4. November 2026 wurde von den US-Behörden bestätigt. Einwohner Malaysias beobachteten ebenfalls leuchtende Streifen am Himmel, die vom Zerfall eines Raumfahrzeugs zeugten. Das fast 1,5 Tonnen schwere Observatorium drang um 13:39 Uhr Pariser Zeit in die Atmosphäre ein. Das ermittelte Gebiet liegt nördlich der Insel Sumatra, nahe der Straße von Malakka, bei 3,4° nördlicher Breite und 98,6° östlicher Länge. Diese Informationen ermöglichen es nun, die letzte Etappe seiner Reise genau zu bestimmen, nachdem es fast 22 Jahre in der Erdumlaufbahn verbracht hatte. Künstlerische Darstellung von Swift in der Erdumlaufbahn

NASA-Bild Diese Bestätigung beendet die in unserem vorherigen Artikel erwähnte Ungewissheit. Noch wenige Stunden vor seinem Absturz enthielten die Prognosen eine erhebliche Fehlerquote. Die Dichte der oberen Atmosphäre schwankt unter anderem mit der Sonnenaktivität, was die Berechnung der Flugbahn von Satelliten am Ende ihrer Lebensdauer erschwert.

Eine Feuerkugel am Himmel beobachtet Der Flug von Swift blieb nicht unbemerkt. Mehrere Einwohner Malaysias filmten leuchtende Streifen, die den Himmel durchquerten. Die in sozialen Netzwerken verbreiteten Aufnahmen zeigen mehrere helle Punkte, die sich in dieselbe Richtung bewegten. Ein solches Phänomen kann entstehen, wenn ein Satellit unter dem Einfluss der thermischen und mechanischen Belastungen seines Wiedereintritts in die Atmosphäre zerbricht. Das malaysische Ministerium für Wissenschaft, Technologie und Innovation bestätigte, dass es Meldungen aus mehreren Regionen des Landes erhalten hatte. Die Behörden bringen diese Beobachtungen mit dem Wiedereintritt von Swift in die Atmosphäre in Verbindung. Wenn ein Satellit auf die Erde zurückstürzt, verursacht seine hohe Geschwindigkeit eine Verdichtung und starke Erwärmung der Luft vor ihm. Die Hitze und die mechanischen Belastungen können dann zu seinem Zerbrechen führen. Die einzelnen Teile leuchten beim Durchqueren der dichten Atmosphärenschichten auf und erzeugen manchmal mehrere gleichzeitig sichtbare Streifen. Das Schauspiel kann daher wie ein Meteorschauer aussehen, obwohl es künstlichen Ursprungs ist.

Haben Trümmer die Erdoberfläche erreicht? Die NASA schätzt, dass der größte Teil des Observatoriums in der Atmosphäre verglüht ist. Einige ausreichend hitzebeständige Bauteile könnten ihren Fall jedoch fortgesetzt haben. Massive Metallteile, insbesondere solche aus Materialien, die hohen Temperaturen standhalten, haben bessere Überlebenschancen als leichte Strukturen. Doch wo befinden sie sich? Am 6. November erklärten die malaysischen Behörden, sie hätten keine offiziellen Meldungen über Trümmer erhalten, die an Land oder im Meer gefunden worden seien. Auch Sachschäden oder Verletzte im Zusammenhang mit diesem Wiedereintritt waren nicht gemeldet worden. Daher lässt sich weiterhin nicht feststellen, ob tatsächlich Bruchstücke die Erdoberfläche erreicht haben. Das Ausbleiben eines Fundes bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Satellit vollständig verschwunden ist. Mögliche Bruchstücke könnten in unbewohnten Gebieten oder im Meer niedergegangen sein, wo ihre Bergung besonders schwierig wäre. Außerdem folgen die Trümmer nach ihrer Trennung nicht exakt derselben Flugbahn. Ihre Masse, ihre Form und ihr Luftwiderstand beeinflussen ihre Geschwindigkeit und ihren Aufschlagort. Außerdem muss zwischen dem Wiedereintrittspunkt und dem Ort unterschieden werden, an dem mögliche Bruchstücke den Boden erreichen können. Ein Satellit beginnt in der Regel in mehreren Dutzend Kilometern Höhe zu zerfallen. Einige Teile können anschließend noch eine beträchtliche Strecke zurücklegen, bevor sie ihren Sinkflug beenden, wodurch die Ortung der Trümmer schwieriger wird.