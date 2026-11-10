🛰️ Le télescope spatial Swift s'est écrasé sur Terre : où sont les débris ?

Le télescope spatial Swift de la NASA a terminé sa course au-dessus de l'Indonésie. Sa rentrée dans l'atmosphère, le 4 novembre 2026, a été confirmée par les autorités américaines. Des habitants de Malaisie ont également observé des traînées lumineuses dans le ciel, témoignant de la désintégration d'un objet spatial. L'observatoire de près de 1,5 tonne a pénétré dans l'atmosphère à 13 h 39, heure de Paris. La zone identifiée se situe au nord de l'île de Sumatra, près du détroit de Malacca, aux coordonnées 3,4° nord et 98,6° est. Ces informations permettent désormais de situer précisément la dernière étape de son voyage, après presque 22 années passées en orbite terrestre. Représentation artistique de Swift en orbite autour de la Terre

Image NASA Cette confirmation met fin à l'incertitude évoquée dans notre précédent article. Quelques heures avant sa chute, les prévisions comportaient encore une importante marge d'erreur. En effet, la densité de la haute atmosphère varie notamment avec l'activité solaire, ce qui complique les calculs de trajectoire des satellites en fin de vie.

Une boule de feu observée dans le ciel Le passage de Swift n'est pas passé inaperçu. Plusieurs habitants de Malaisie ont filmé des traînées lumineuses traversant le ciel. Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent plusieurs points brillants avançant dans une même direction. Ce type de phénomène peut se produire lorsqu'un satellite se fragmente sous l'effet des contraintes thermiques et mécaniques de sa rentrée atmosphérique. Le ministère malaisien des Sciences, des Technologies et de l'Innovation a confirmé avoir reçu des signalements dans plusieurs régions du pays. Les autorités associent ces observations à la rentrée atmosphérique de Swift. Lorsqu'un satellite retombe sur Terre, sa vitesse élevée provoque une compression et un échauffement intense de l'air devant lui. La chaleur et les efforts mécaniques peuvent alors entraîner sa fragmentation. Les différents morceaux deviennent lumineux en traversant les couches denses de l'atmosphère, créant parfois plusieurs traînées visibles simultanément. Le spectacle peut ainsi ressembler à une pluie de météores, bien que son origine soit artificielle.

Des morceaux ont-ils atteint la surface ? La NASA estime que la majeure partie de l'observatoire s'est consumée dans l'atmosphère. Certains composants suffisamment résistants à la chaleur pourraient néanmoins avoir poursuivi leur chute. Les éléments métalliques massifs, notamment ceux fabriqués dans des matériaux supportant des températures élevées, ont davantage de chances de survivre que les structures légères. Mais où se trouvent-ils ? Le 6 novembre, les autorités malaisiennes indiquaient n'avoir reçu aucun signalement officiel de débris retrouvés sur terre ou en mer. Aucun dommage matériel ni blessé lié à cette rentrée atmosphérique n'avait non plus été signalé. Il reste donc impossible de déterminer si des fragments ont effectivement atteint la surface. L'absence de découverte ne signifie pas nécessairement que le satellite a entièrement disparu. Les éventuels fragments ont pu tomber dans des zones inhabitées ou dans la mer, où leur récupération serait particulièrement difficile. Par ailleurs, les débris ne suivent pas exactement la même trajectoire après leur séparation. Leur masse, leur forme et leur résistance à l'air influencent leur vitesse et leur point de chute. Il faut également distinguer le point de rentrée atmosphérique de l'endroit où d'éventuels fragments peuvent atteindre le sol. Un satellite commence généralement à se désintégrer à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude. Certains morceaux peuvent ensuite parcourir une distance importante avant de terminer leur descente, ce qui rend la localisation des débris plus complexe.