🛰️ El telescopio espacial Swift cayó a la Tierra: ¿dónde están los restos?

El telescopio espacial Swift de la NASA terminó su recorrido sobre Indonesia. Su reentrada en la atmósfera, el 4 de noviembre de 2026, fue confirmada por las autoridades estadounidenses. Habitantes de Malasia también observaron estelas luminosas en el cielo, lo que demuestra la desintegración de un objeto espacial. El observatorio, de casi 1,5 toneladas, penetró en la atmósfera a las 13:39, hora de París. La zona identificada se encuentra al norte de la isla de Sumatra, cerca del estrecho de Malaca, en las coordenadas 3,4° norte y 98,6° este. Esta información permite situar ahora con precisión la última etapa de su viaje, después de casi 22 años en órbita terrestre. Representación artística de Swift en órbita alrededor de la Tierra

Imagen de la NASA Esta confirmación pone fin a la incertidumbre mencionada en nuestro artículo anterior. Unas horas antes de su caída, las previsiones todavía tenían un margen de error considerable. La densidad de la alta atmósfera varía, entre otros factores, con la actividad solar, lo que complica los cálculos de trayectoria de los satélites al final de su vida útil.

Una bola de fuego observada en el cielo El paso de Swift no pasó desapercibido. Varios habitantes de Malasia grabaron estelas luminosas que atravesaban el cielo. Las imágenes difundidas en las redes sociales muestran varios puntos brillantes avanzando en la misma dirección. Este tipo de fenómeno puede producirse cuando un satélite se fragmenta por efecto de las tensiones térmicas y mecánicas de su reentrada atmosférica. El Ministerio malasio de Ciencia, Tecnología e Innovación confirmó haber recibido avisos desde varias regiones del país. Las autoridades relacionan estas observaciones con la reentrada atmosférica de Swift. Cuando un satélite vuelve a caer a la Tierra, su elevada velocidad provoca la compresión y el intenso calentamiento del aire que tiene delante. El calor y las fuerzas mecánicas pueden entonces provocar su fragmentación. Los distintos fragmentos se vuelven luminosos al atravesar las capas densas de la atmósfera, creando a veces varias estelas visibles simultáneamente. El espectáculo puede parecerse así a una lluvia de meteoros, aunque su origen sea artificial.

¿Han alcanzado algunos fragmentos la superficie? La NASA estima que la mayor parte del observatorio se consumió en la atmósfera. Sin embargo, algunos componentes suficientemente resistentes al calor podrían haber continuado su caída. Los elementos metálicos macizos, especialmente los fabricados con materiales capaces de soportar temperaturas elevadas, tienen más posibilidades de sobrevivir que las estructuras ligeras. Pero ¿dónde están? El 6 de noviembre, las autoridades malasias indicaron que no habían recibido ningún aviso oficial sobre restos encontrados en tierra o en el mar. Tampoco se había informado de daños materiales ni de heridos relacionados con esta reentrada atmosférica. Por lo tanto, sigue siendo imposible determinar si algún fragmento alcanzó realmente la superficie. La ausencia de hallazgos no significa necesariamente que el satélite haya desaparecido por completo. Los posibles fragmentos podrían haber caído en zonas deshabitadas o en el mar, donde su recuperación sería especialmente difícil. Además, los desechos no siguen exactamente la misma trayectoria después de separarse. Su masa, forma y resistencia al aire influyen en su velocidad y en el punto de impacto. También hay que distinguir el punto de reentrada atmosférica del lugar donde los posibles fragmentos pueden alcanzar el suelo. Un satélite suele comenzar a desintegrarse a varias decenas de kilómetros de altitud. Algunos fragmentos pueden recorrer después una distancia considerable antes de terminar su descenso, lo que dificulta la localización de los restos.