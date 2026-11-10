🛰️ O telescópio espacial Swift caiu na Terra: onde estão os destroços?

O telescópio espacial Swift da NASA terminou sua trajetória sobre a Indonésia. Sua reentrada na atmosfera, em 4 de novembro de 2026, foi confirmada pelas autoridades americanas. Habitantes da Malásia também observaram rastros luminosos no céu, testemunhando a desintegração de um objeto espacial. O observatório, com quase 1,5 tonelada, entrou na atmosfera às 13h39, no horário de Paris. A área identificada fica ao norte da ilha de Sumatra, perto do estreito de Malaca, nas coordenadas 3,4° norte e 98,6° leste. Essas informações agora permitem situar com precisão a última etapa de sua viagem, após quase 22 anos em órbita terrestre. Representação artística do Swift em órbita ao redor da Terra

Imagem: NASA Essa confirmação encerra a incerteza mencionada em nosso artigo anterior. Poucas horas antes de sua queda, as previsões ainda apresentavam uma margem de erro significativa. Isso ocorre porque a densidade da alta atmosfera varia, principalmente, com a atividade solar, o que complica os cálculos da trajetória dos satélites no fim de sua vida útil.

Uma bola de fogo observada no céu A passagem do Swift não passou despercebida. Vários habitantes da Malásia filmaram rastros luminosos atravessando o céu. As imagens divulgadas nas redes sociais mostram vários pontos brilhantes avançando na mesma direção. Esse tipo de fenômeno pode ocorrer quando um satélite se fragmenta sob o efeito das tensões térmicas e mecânicas de sua reentrada atmosférica. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação da Malásia confirmou ter recebido relatos de várias regiões do país. As autoridades associam essas observações à reentrada atmosférica do Swift. Quando um satélite retorna à Terra, sua alta velocidade provoca a compressão e o intenso aquecimento do ar à sua frente. O calor e os esforços mecânicos podem então causar sua fragmentação. Os diferentes pedaços tornam-se luminosos ao atravessar as camadas densas da atmosfera, criando às vezes vários rastros visíveis simultaneamente. O espetáculo pode se parecer com uma chuva de meteoros, embora sua origem seja artificial.

Pedaços atingiram a superfície? A NASA estima que a maior parte do observatório tenha se consumido na atmosfera. Alguns componentes suficientemente resistentes ao calor, no entanto, podem ter continuado sua queda. Elementos metálicos maciços, especialmente os fabricados com materiais capazes de suportar altas temperaturas, têm mais chances de sobreviver do que as estruturas leves. Mas onde eles estão? Em 6 de novembro, as autoridades malaias informaram não ter recebido nenhum relato oficial de destroços encontrados em terra ou no mar. Também não havia sido registrado nenhum dano material nem ferido relacionado a essa reentrada atmosférica. Portanto, ainda é impossível determinar se fragmentos realmente atingiram a superfície. A ausência de descobertas não significa necessariamente que o satélite tenha desaparecido por completo. Os possíveis fragmentos podem ter caído em áreas desabitadas ou no mar, onde sua recuperação seria particularmente difícil. Além disso, os destroços não seguem exatamente a mesma trajetória depois de se separarem. Sua massa, forma e resistência ao ar influenciam sua velocidade e seu ponto de queda. Também é preciso distinguir o ponto de reentrada atmosférica do local onde possíveis fragmentos podem atingir o solo. Um satélite geralmente começa a se desintegrar a várias dezenas de quilômetros de altitude. Alguns pedaços podem então percorrer uma distância considerável antes de terminar sua descida, o que torna a localização dos destroços mais complexa.