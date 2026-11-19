Forschern ist es gelungen, Atome auf ein in dieser Art von Experiment nie zuvor erreichtes Niveau abzubremsen.

Das Experiment fand an Bord von Tiangong, der chinesischen Raumstation, statt. Dort bereitete ein Team eine Wolke aus etwa 20.000 Rubidiumatomen vor, einem Metall, das in bestimmten physikalischen Forschungsbereichen verwendet wird. Ihre Bewegung wurde so langsam, dass die Wissenschaftler eine entsprechende Temperatur von nur 9,7 Pikokelvin bekannt gaben.

Schematische Ansicht der chinesischen Raumstation Tiangong nach dem Andocken des Mengtian-Moduls im November 2022.

Bildnachweis: Shujianyang / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Diese Zahl ist schwer vorstellbar. Der absolute Nullpunkt bei −273,15 °C entspricht der unteren Grenze der Temperatur. Ein Pikokelvin entspricht einem Billionstel eines Kelvin. Hier ist der Abstand zu dieser Grenze also verschwindend gering.

Wie lassen sich Atome so stark abbremsen? Zunächst verwenden die Forscher Laser, um sie abzubremsen und in einem sehr kleinen Bereich zu halten. Anschließend entfernen sie schrittweise die energiereichsten Atome. Die verbleibenden bewegen sich immer weniger und können schließlich kollektiv ein Verhalten zeigen, als bildeten sie eine einzige Materiewelle.

Der Weltraum bietet einen entscheidenden Vorteil. Auf der Erde fallen die Atome aufgrund der Schwerkraft schnell nach unten, sobald man sie freisetzt. In der Umlaufbahn können die Forscher sie viel länger beobachten, weil sich die Geräte und die Atome gemeinsam im freien Fall um unseren Planeten bewegen.

Dieses Mal wurde das Experiment sieben Sekunden lang beobachtet. Der bisherige vergleichbare Rekord für die entsprechende Temperatur lag bei 38 Pikokelvin und wurde bei einem Freifallexperiment auf der Erde erzielt. Das chinesische Team berichtet 9,7 Pikokelvin, mit einer Unsicherheitsspanne, die ungefähr von 7 bis 13 Pikokelvin reicht.

Warum eine derart extreme Kälte anstreben? Wenn sich Atome sehr langsam bewegen, werden manche normalerweise schwer beobachtbaren Effekte leichter zugänglich. Die Wissenschaftler können dann ihr kollektives Verhalten untersuchen und winzige Bewegungsänderungen präziser messen.

Die Forscher planen nun Experimente, bei denen diese Atome zur Überprüfung der Gesetze der Schwerkraft eingesetzt werden.