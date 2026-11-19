Unos investigadores lograron ralentizar átomos hasta un nivel nunca alcanzado antes en este tipo de experimento.

El experimento se llevó a cabo a bordo de Tiangong, la estación espacial china. Allí, un equipo preparó una nube de unos 20 000 átomos de rubidio, un metal utilizado en algunas investigaciones de física. Su movimiento se volvió tan lento que los científicos anunciaron una temperatura equivalente de tan solo 9,7 picokelvin.

Representación de la estación espacial china Tiangong, después del acoplamiento del módulo Mengtian en noviembre de 2022.

Crédito: Shujianyang / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Esta cifra resulta difícil de asimilar. El cero absoluto, situado en −273,15 °C, corresponde al límite inferior de la temperatura. Un picokelvin representa una milmillonésima de millonésima de grado. Aquí, la diferencia con ese límite es, por tanto, ínfima.

¿Cómo se ralentizan tanto los átomos? Primero, los investigadores utilizan láseres para frenarlos y mantenerlos en una zona muy pequeña. Después, retiran progresivamente los átomos más energéticos. Los que quedan se mueven cada vez menos y pueden llegar a comportarse colectivamente, como si formaran una sola onda de materia.

El espacio aporta una ventaja decisiva. En la Tierra, la gravedad hace que los átomos caigan rápidamente en cuanto se liberan. En órbita, los investigadores pueden observarlos durante mucho más tiempo, porque los dispositivos y los átomos están juntos en caída libre alrededor de nuestro planeta.

Esta vez, el experimento se siguió durante siete segundos. El récord anterior comparable de temperatura equivalente era de 38 picokelvin, obtenido durante un experimento en caída libre en la Tierra. El equipo chino informa de 9,7 picokelvin, con un margen de incertidumbre de aproximadamente entre 7 y 13 picokelvin.

¿Por qué buscar un frío tan extremo? Cuando los átomos se mueven muy lentamente, algunos efectos que normalmente son difíciles de observar se vuelven más accesibles. Así, los científicos pueden estudiar su comportamiento colectivo y medir diminutos cambios de movimiento con mayor precisión.

Ahora, los investigadores contemplan experimentos que utilicen estos átomos para poner a prueba las leyes de la gravedad.