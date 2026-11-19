Des chercheurs ont réussi à ralentir des atomes jusqu'à un niveau jamais atteint auparavant dans ce type d'expérience.

L'expérience s'est déroulée à bord de Tiangong, la station spatiale chinoise. Une équipe y a préparé un nuage d'environ 20 000 atomes de rubidium, un métal utilisé dans certaines recherches en physique. Leur mouvement est devenu si lent que les scientifiques ont annoncé une température équivalente de seulement 9,7 picokelvins.

Vue de synthèse de la station spatiale chinoise Tiangong, après l'amarrage du module Mengtian en novembre 2022.

Crédit : Shujianyang / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Ce chiffre paraît difficile à saisir. Le zéro absolu, situé à −273,15 °C, correspond à la limite inférieure de la température. Un picokelvin représente un millième de milliardième de degré. Ici, l'écart avec cette limite est donc infime.

Comment ralentir autant des atomes ? Les chercheurs utilisent d'abord des lasers pour les freiner et les maintenir dans une zone très petite. Ils retirent ensuite progressivement les atomes les plus énergétiques. Ceux qui restent bougent de moins en moins et peuvent finir par se comporter collectivement, comme s'ils formaient une seule onde de matière.

L'espace apporte un avantage décisif. Sur Terre, la gravité fait rapidement tomber les atomes dès qu'on les libère. En orbite, les chercheurs peuvent les observer beaucoup plus longtemps, car les appareils et les atomes sont ensemble en chute libre autour de notre planète.

Cette fois, l'expérience a été suivie pendant sept secondes. Le précédent record comparable de température équivalente était de 38 picokelvins, obtenu lors d'une expérience en chute libre sur Terre. L'équipe chinoise rapporte 9,7 picokelvins, avec une marge d'incertitude allant approximativement de 7 à 13 picokelvins.

Pourquoi chercher un froid aussi extrême ? Quand les atomes bougent très lentement, certains effets habituellement difficiles à observer deviennent plus accessibles. Les scientifiques peuvent alors étudier leur comportement collectif et mesurer de minuscules changements de mouvement avec davantage de précision.

Les chercheurs envisagent maintenant des expériences utilisant ces atomes pour tester les lois de la gravité.