Pesquisadores conseguiram desacelerar átomos até um nível nunca alcançado antes nesse tipo de experiência.

A experiência ocorreu a bordo da Tiangong, a estação espacial chinesa. Uma equipe preparou ali uma nuvem de cerca de 20 000 átomos de rubídio, um metal utilizado em algumas pesquisas de física. Seu movimento ficou tão lento que os cientistas anunciaram uma temperatura equivalente de apenas 9,7 picokelvins.

Visão artística da estação espacial chinesa Tiangong, após a acoplagem do módulo Mengtian em novembro de 2022.

Crédito: Shujianyang / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Esse número parece difícil de compreender. O zero absoluto, situado a −273,15 °C, corresponde ao limite inferior da temperatura. Um picokelvin representa um trilionésimo de grau. Aqui, portanto, a diferença em relação a esse limite é ínfima.

Como desacelerar tanto os átomos? Primeiro, os pesquisadores usam lasers para freá-los e mantê-los em uma área muito pequena. Em seguida, removem gradualmente os átomos mais energéticos. Os que permanecem se movem cada vez menos e podem acabar se comportando coletivamente, como se formassem uma única onda de matéria.

O espaço oferece uma vantagem decisiva. Na Terra, a gravidade faz os átomos caírem rapidamente assim que são liberados. Em órbita, os pesquisadores podem observá-los por muito mais tempo, pois os aparelhos e os átomos estão juntos em queda livre ao redor do nosso planeta.

Desta vez, a experiência foi acompanhada durante sete segundos. O recorde anterior comparável de temperatura equivalente era de 38 picokelvins, obtido durante uma experiência em queda livre na Terra. A equipe chinesa relata 9,7 picokelvins, com uma margem de incerteza que vai aproximadamente de 7 a 13 picokelvins.

Por que buscar um frio tão extremo? Quando os átomos se movem muito lentamente, alguns efeitos normalmente difíceis de observar tornam-se mais acessíveis. Os cientistas podem então estudar seu comportamento coletivo e medir minúsculas mudanças no movimento com maior precisão.

Os pesquisadores agora planejam experiências que utilizem esses átomos para testar as leis da gravidade.