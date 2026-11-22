L'estimation généralement retenue pour l'âge de l'Univers est de 13,8 milliards d'années. Elle repose notamment sur l'étude d'une lumière très ancienne, émise lorsque l'Univers était encore jeune.

Pourtant, deux chercheurs de l'Université d'Ottawa défendent un autre modèle : notre Univers aurait 26,7 milliards d'années. Leur proposition reste très éloignée du modèle adopté par la majorité des spécialistes.

Région de la galaxie spirale barrée NGC 5068 observée par James-Webb, avec ses étoiles et ses nuages de poussière.

Crédit : NASA, ESA, CSA, STScI, équipe PHANGS, Janice Lee et Thomas Williams.

Pourquoi envisager un tel changement ? Le télescope spatial James-Webb a repéré des galaxies déjà bien développées à des époques très reculées. Leur croissance rapide pose des questions. Si l'Univers avait eu davantage de temps pour fabriquer ses premières étoiles, certaines de ces observations pourraient devenir plus faciles à expliquer.

Pour obtenir cet âge, Rajendra Gupta et Nikolaos Samaras utilisent un modèle dans lequel certaines règles physiques évolueraient au cours du temps. Ils envisagent aussi que la lumière perde une partie de son énergie pendant son immense voyage : l'hypothèse de la « lumière fatiguée ».

Leur proposition va encore plus loin. Aujourd'hui, les astronomes font appel à la matière noire pour expliquer notamment la vitesse des étoiles dans les galaxies. Ils utilisent aussi l'énergie noire pour décrire l'accélération de l'expansion de l'Univers. Dans le modèle canadien, des changements des règles physiques pourraient produire certains de ces effets sans ces deux composants.

Les chercheurs ont aussi étudié les quantités d'hydrogène et d'hélium formées au début de l'Univers. Leurs calculs retrouvent les observations habituelles, mais à une condition importante : certaines vitesses de réactions et de transformations des particules doivent évoluer de la manière prévue par leur modèle.

L'équipe a également confronté ses calculs au mouvement des étoiles dans 175 galaxies. Elle rapporte pouvoir reproduire leur rotation sans ajouter de matière noire.

Autrement dit, plusieurs tests donnent des résultats encourageants pour les auteurs, mais ils ne suffisent pas à réécrire l'âge de l'Univers. Le modèle habituel rend déjà compte d'un très grand nombre de mesures indépendantes. De plus, les chercheurs reconnaissent que leur nouvelle approche nécessite encore des vérifications et des développements.

Un examen particulièrement attendu concerne la plus ancienne lumière observable, appelée fond diffus cosmologique. Elle porte des traces précises des premiers temps de l'Univers et constitue un test majeur pour toute nouvelle théorie. Les auteurs évoquent des résultats qui ne sont pas encore publiés. Leur confrontation détaillée aux observations permettra de mieux juger cette hypothèse.