Die magnetischen Pole zweier weit entfernter Planeten könnten sich seit unserem letzten Besuch stark verschoben haben.

In den 1980er-Jahren flog die Sonde Voyager 2 an Uranus und anschließend an Neptun vorbei. Ihre Messungen offenbarten eine erstaunliche Besonderheit: Ihre Magnetfelder ähneln dem der Erde kaum. Sie sind stark geneigt und weisen unregelmäßige Formen auf, weit entfernt vom Bild eines einfachen Magneten im Zentrum eines Planeten.

Künstlerische Darstellung der Sonde Voyager 2, die an Uranus und seinen Ringen vorbeifliegt.

Bildnachweis: Kevin M. Gill — CC BY 2.0.

Auf der Erde richten sich Kompasse am Magnetfeld aus, das außerdem dazu beiträgt, geladene Teilchen aus dem Weltraum abzulenken. Seine Hauptachse liegt ziemlich nahe an der Erdrotationsachse. Bei Uranus und Neptun betrugen die gemessenen Neigungen etwa 59 beziehungsweise 47 Grad.

Um diese Neigung zu verstehen, simulierte ein von Chi Yan von der University of Texas at Austin geleitetes Team, was im Inneren dieser beiden Welten geschieht. Die Forschenden variierten, wie ihre Materialien in unterschiedlichen Tiefen elektrischen Strom leiten.

Im Inneren dieser Planeten herrschen enorme Drücke und Temperaturen. Unter bestimmten Bedingungen können sich Wassermoleküle in geladene Teilchen aufspalten. Das Gemisch wird dadurch elektrisch leitfähig. Seine Bewegungen können ein Magnetfeld erzeugen, ähnlich wie bewegtes flüssiges Metall tief im Erdinneren.

Uranus und Neptun im Vergleich zur Erde.

Lunar and Planetary Institute from Houston, TX, USA · CC BY 2.0

Die Simulationen zeigen, dass eine mit der Tiefe zunehmende elektrische Leitfähigkeit ungeordnete Magnetfelder hervorrufen kann, die mit den von Voyager 2 beobachteten vergleichbar sind.

Ein weiteres Ergebnis: In einigen Berechnungen ändert sich die Neigung des Magnetfelds innerhalb weniger Jahrzehnte um mehrere Dutzend Grad. In anderen entwickelt sie sich viel langsamer. Die Forschenden behaupten daher nicht, dass sich die Pole seit den Vorbeiflügen tatsächlich verschoben haben. Sie zeigen, dass diese Möglichkeit überprüft werden sollte.

Das Problem ist der Mangel an Messungen. Voyager 2 ist nach wie vor die einzige Sonde, die das Magnetfeld dieser beiden Planeten direkt untersucht hat. Ein Vergleich ihrer Messdaten mit einer aktuellen Messung wäre ideal, doch bislang hat sich keine weitere Sonde auf diese Reise begeben.

Eine indirekte Überprüfung ist bereits geplant. Die Forschenden analysieren Beobachtungen von Polarlichtern, die das James-Webb-Weltraumteleskop gemacht hat. Position und Form dieser Leuchterscheinungen, die von geladenen Teilchen in der Atmosphäre erzeugt werden, könnten Aufschluss darüber geben, wie sich die Magnetfelder entwickelt haben.