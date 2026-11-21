Les pôles magnétiques de deux planètes lointaines pourraient avoir beaucoup bougé depuis notre dernière visite.

Dans les années 1980, la sonde Voyager 2 a survolé Uranus puis Neptune. Ses mesures ont révélé une particularité étonnante : leurs champs magnétiques ne ressemblent guère à celui de la Terre. Ils sont fortement inclinés et présentent des formes irrégulières, loin de l'image d'un simple aimant placé au centre d'une planète.

Représentation artistique de la sonde Voyager 2 passant à proximité d'Uranus et de ses anneaux.

Crédit : Kevin M. Gill — CC BY 2.0.

Sur Terre, le champ magnétique guide les boussoles et contribue à dévier des particules chargées venues de l'espace. Son axe principal est assez proche de l'axe de rotation terrestre. Sur Uranus et Neptune, les inclinaisons mesurées atteignaient respectivement environ 59 et 47 degrés.

Pour comprendre cette inclinaison, une équipe menée par Chi Yan, de l'université du Texas à Austin, a simulé ce qui se produit à l'intérieur de ces deux mondes. Les scientifiques ont fait varier la façon dont leurs matériaux transportent l'électricité à différentes profondeurs.

Au cœur de ces planètes, les pressions et les températures sont considérables. Dans certaines conditions, les molécules d'eau peuvent se séparer en particules chargées. Le mélange devient alors capable de conduire l'électricité. Ses mouvements peuvent produire un champ magnétique, comme le fait le métal liquide en mouvement dans les profondeurs terrestres.

Uranus et Neptune, la Terre en comparaison.

Lunar and Planetary Institute from Houston, TX, USA · CC BY 2.0

Les simulations montrent qu'une conductivité électrique croissante avec la profondeur peut engendrer des champs désordonnés comparables à ceux observés par Voyager 2.

Autre résultat : dans certains calculs, l'inclinaison du champ change de plusieurs dizaines de degrés en quelques décennies. Dans d'autres, elle évolue beaucoup moins vite. Les chercheurs n'affirment donc pas que les pôles ont réellement basculé depuis les survols : ils montrent que cette possibilité mérite d'être vérifiée.

Le problème vient du manque de mesures. Voyager 2 reste la seule sonde à avoir étudié directement le champ magnétique de chacune de ces planètes. Comparer ses relevés à une mesure actuelle serait idéal, mais aucun nouvel engin n'a encore effectué ce voyage.

Une vérification indirecte est déjà envisagée. Les chercheurs analysent des observations d'aurores réalisées par le télescope spatial James-Webb. La position et la forme de ces lueurs, produites par des particules chargées dans l'atmosphère, pourraient révéler comment les champs magnétiques ont évolué.